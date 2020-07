El PP apuesta por no prorrogar la concesión del agua para evitar que «los vigueses sigan pagando lo mismo»

El portavoz del PP de Vigo, Alfonso Marnotes, ha abogado hoy por no prorrogar la actual concesión del agua a Aqualia para evitar que «los vigueses sigan pagando lo mismo». En este sentido, Marnotes ha señalado que el contrato actual concluye a finales de año, y lamenta que el ayuntamiento todavía no haya iniciado los trámites para una nueva concesión.

En este sentido, el propio alcalde, Abel Caballero, anunciaba hace unas semanas que el gobierno local estaba valorando la posibilidad de prorrogar el actual contrato. Marnotes considera que de nada sirve el anuncio de una nueva tarificación -por consumo real y no por tramo fijo de 30.000 litros bimensuales independientemente de que se consuman o no-, si no se modifica el contrato, ya que el pago que ha de abonarse a la concesionaria seguirá siendo el mismo.

«No nos vamos a engañar. Con el actual contrato, la concesionaria tiene garantizados los ingresos. Y como hay que garantizar esos ingresos, da igual un consumo real o mínimo. Vamos a tener que pagarle lo que tiene contratado», ha incidido.

Por este motivo, Marnotes ha insistido en la necesidad de no prorrogar la concesión, porque en caso contrario «los vigueses terminaremos pagando lo mismo, cuando lo que tenemos es que pagar menos». Además, el portavoz ‘popular’ ha destacado que el alcalde cambia la tarifa a consumo real «obligado por una ley del Parlamento gallego», y ha reiterado que «si el contrato se prorroga no habrá ahorro para los vigueses».