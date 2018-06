El PP considera que las medidas anunciadas por Caballero para Torrecedeira “llegan tarde y son insuficientes”

Connect on Linked in

La portavoz popular, Elena Muñoz, acompañada por los concejales Diego Gago y Miguel Fidalgo, se ha reunido esta semana con vecinos y comerciantes de la calle Torrecedeira para escuchar los problemas que están sufriendo día a día en la zona.

En este sentido, la líder de los populares ha afirmado que es “injustificable” que el alcalde haya permitido, con su inacción durante años, que una calle como Torrecedeira llegue a este nivel de abandono y se haya convertido en un “foco de delincuencia, inseguridad y trapicheo”.

“Después de años sin hacer nada, anuncia medidas improvisadas, sin escuchar a los vecinos y que no atajan los problemas sino que son un mero parche”, resalta. Y añade: “Por supuesto que es necesario incrementar la presencia policial para disminuir la inseguridad, y mejorar la limpieza de la zona, pero hay que ir más allá”, destaca.

En este contexto, la portavoz popular considera evidente la necesidad de un plan que regenere toda la zona, con actuaciones de calado que pasarían, en primer lugar, por descongestionar el albergue, “completamente saturado”, como ya ha denunciado en numerosas ocasiones el grupo municipal. “Es necesario que se haga uno nuevo”, insiste.

Además, hay que apoyar a los comerciantes de la zona, “auténticos supervivientes”. Y para ello resultar “urgente” habilitar zonas de aparcamiento, eliminadas por el gobierno cuando se reformó la calle y que han supuesto la pérdida de clientes y el cierre de la mitad de los locales comerciales de la zona.

Elena Muñoz ha destacado que el alcalde ha convertido la zona de Torrecedeira en una “especie de gueto” concentrando en un radio de 300 metros el albergue -que cierra a las 9 de la mañana-, el comedor social de San Francisco, la furgoneta de Érguete en Jacinto Benavente y la prostitución callejera que aparece cada noche en la zona del Auditorio

A esto hay que añadir el foco de marginalidad que existe en todo el barrio del cura y en la estructura de hormigón que hay al lado de la escuela infantil de Santa Marta. “Así no se puede vivir; Caballero no es consciente del sufrimiento de los vecinos de la zona que ya están hartos y con toda la razón”, ha incidido, quien ha confiado también en que el refuerzo policial anunciado no sea para multar a los vecinos de la zona, que muchas veces no tienen ni dónde aparcar.