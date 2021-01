El PP critica que Caballero ha suprimido más de 1.100 plazas de aparcamiento en zona azul y se sigue incumpliendo el pliego

El grupo municipal del Partido Popular critica que Abel Caballero ha suprimido más de 1.100 plazas de aparcamientos en superficie en zona azul desde que es alcalde y se sigue incumpliendo el pliego. Esta carencia afecta a los residentes, pero también a los comercios y a la hostelería, mientras Abel Caballero mira para otro lado y sigue eliminando plazas de aparcamiento sin dar alternativa.

“Aparcar en Vigo es muy complicado. Las plazas que hay en zona azul cada vez son menos y no llegan ni para los residentes. El alcalde sigue sin ofrecer alternativas y, mientras tanto, los vigueses tienen que seguir pagando importantes cantidades por una plaza de garaje”, afirma Alfonso Marnotes.

Por otra parte, se está incumpliendo el pliego de la zona azul, que es del año 2018. Este recoge que se debería de informar de las plazas libres; los parquímetros deberían tener conector usb para cargar el teléfono móvil; debería haber, al menos, 27 tomas de corriente para vehículos eléctricos. Esto todo está recogido en el pliego y no hay nada de nada. “Además, el alcalde en este asunto ha ido dando bandazos, primero prometió que sería posible aparcar todo el día con un solo ticket, después que la rotación se ampliaría hasta cuatro horas, pero la realidad es que seguimos en las dos actuales, como siempre pero con menos plazas. Y los parquímetros no están adaptados ni para la gente que no está familiarizada con las nuevas tecnologías ni para la época Covid. Hay que pulsar un montón de teclas sin que ni siquiera haya un bote de gel hidroalcóholico al lado”, asegura Alfonso Marnotes.

Abel Caballero deja a los vigueses sin plazas de aparcamiento y la realidad es que hay menos estacionamientos y ninguna alternativa, por lo que la gente se busca la vida alquilando plazas de garaje a precios elevados. Le pedimos que aplique ya el pliego de la zona azul y que adopte medidas cada vez que suprime plazas de aparcamiento”, concluye Alfonso Marnotes.