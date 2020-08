El PP de Vigo advierte que el impuesto de circulación sube un 2,5% pese al confinamiento

El Partido Popular de Vigo ha advertido hoy que el impuesto de circulación, que está comenzando a llegar a los hogares de la ciudad, lo hace con un incremento del 2,5% pese al confinamiento.

«Es el impuesto más caro de la historia», ha subrayado el portavoz Alfonso Marnotes, quien recuerda que el aplazamiento no ha servido para reducir la cuantía del mismo. «No nos ha ahorrado un duro; no nos ha rebajado nada«, ha incidido.

Una decisión que, como expone, contrasta con el hecho de que durante el confinamiento no se podía circular y había que mantener el «coche guardado». «Esto no puede ser, porque además ya sabemos lo que pasa con ese dinero. Ese dinero se lo va a llevar Madrid«, ha lamentado, en referencia al acuerdo de la FEMP con el Gobierno central para el uso de los remanentes municipales.