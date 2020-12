El PP defiende el emplazamiento actual del Monumento ao Traballo y lamenta que las rampas no sirvan para sillas de ruedas o carritos

El portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, defiende el actual emplazamiento del Monumento ao Traballo (Los Rederos). “Es una escultura contemporánea de Ramón Conde que fue encargada y construida para emplazarla donde está. En cambio, la cubierta de las rampas de Gran Via es un adefesio de autor anónimo”, afirma.

El grupo municipal del PP considera lamentable que el alcalde ignore las quejas y peticiones de los vecinos. “El Monumento ao Traballo es un orgullo de Vigo y nos sentimos representados porque somos una ciudad trabajadora y que se esfuerza día a día. Nos gusta dónde está y nos gusta el monumento”, defiende Alfonso Marnotes. “A Abel Caballero no le gusta todo aquello que hayan hecho otros alcaldes y arrasa con todo, llevándose por delante parte de nuestra historia. Sólo le gusta lo que lleva su nombre. Pero no se engañe: va a pasar a la historia de la ciudad como el alcalde que arrasó con nuestro símbolos para llenar la ciudad de adefesios”, añade el portavoz.

“En la cubierta de las rampas de Gran Vía se han despilfarrado cinco millones para cargarse un bulevar icónico de Vigo, probablemente uno de los más bonitos de España. En las rampas apenas caben dos personas de ancho y no es un itinerario accesible, sino que es un complemento según la ley (Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados)”.

“Las personas en silla de ruedas las utilizan bajo su responsabilidad y los carritos de bebés no pueden usarlas, según indicación expresa en las propias rampas. Que el alcalde no nos engañe. Ha arrasado con la Gran Vía, despilfarrando cinco millones de euros, sólo para hacer una avenida a su imagen y semejanza. A partir de ahora, no nos extrañaría que también quisiese cambiarle el nombre y ponerle el suyo propio”, concluye Alfonso Marnotes.