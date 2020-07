El PP defiende la construcción de la potabilizadora de Casal con fondos europeos

El PP local aplaudi贸 la decisi贸n de poner en marcha una nueva potabilizadora en O Casal, si bien apel贸 a fondos europeos y no a la arcas municipales para su construcci贸n. A mayores, mostraron”su preocupaci贸n” de que se prorrogue a la actual concesionaria para acometer la obra: “No puede ser”, denunciaron. “Vigo necesita una nueva concesionaria del abastecimiento de agua. La actual termina este a帽o y no hemos visto ni un solo tr谩mite ni ning煤n sol pliego. Por ello creemos que se est谩 preparando una nueva pr贸rroga. Y no puede ser.聽Vigo聽y los vigueses no pueden pagar el agua m谩s cara de Espa帽a. Necesitamos que se saque la concesi贸n cuanto antes”, apremi贸 el edil聽popular聽Alfonso Marnotes.

Noticias de 煤ltima hora en Vigo