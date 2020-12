El PP denuncia, con los vecinos, el abandono de la parroquia de Navia, sin aceras, alumbrado o con árboles que llevan diez años sin podarse

Los concejales del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes y Teresa Egerique, visitaron, con vecinos, la parroquia de San Paio de Navia para comprobar el estado de abandono en que se encuentra. “Estamos por Vigo y aquí comprobamos que desde hace años no hay inversión municipal de ningún tipo. La alameda está completamente desatendida, con ramas que tocan los cables y con árboles que llevan diez años sin podarse. No hay aceras ni alumbrado. Y los vecinos están cansados de enviar escritos al Ayuntamiento sin que nadie les haga caso”, afirmó Alfonso Marnotes.

Uno de los vecinos, Tito Barreiro, explicó que “Navia no es sólo Samil o la calle Teixugueiras. Navia Vello está totalmente desatendida. En la alameda las ramas caen sobre los cables y los vecinos tienen miedo. En la entrada principal, por el camiño de Xuncal, no hay cunetas ni aceras y es una entrada muy pobre que parece que da acceso a una zona marginal. Queremos que se ponga en valor esa entrada”. También explicó que “sólo tenemos un autobús urbano cada hora y esto no es práctico, y el alumbrado, en toda la parroquia, es deficiente. Tenemos luces de Navidad pero no se ven porque están tapadas por los árboles”.

Por lo que respecta al paseo del río, “está totalmente abandonado. Nunca se terminó de instalar la iluminación y no funciona ninguna de las fuentes públicas”.

Otra de las vecinas, Virginia Fernández, lamentó que las ramas de los árboles son tan grandes que le llegan a las ventanas y ni siquiera puede ver la televisión.

El grupo municipal lamenta que en Vigo haya vecinos de primera y de segunda y que siga habiendo parroquias y barrios de Vigo que están a monte y que el alcalde considere que no todos se merecen el mismo trato.