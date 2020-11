El PP denuncia que el alcalde destina menos dinero a ayudas sociales que a la Navidad, quedando en evidencia lo que le importa el Covid

Los concejales del grupo municipal del PP Alfonso Marnotes y Teresa Egerique comparecieron, esta mañana, para realizar una valoración de los presupuestos municipales presentados por Abel Caballero. “Son unos presupuestos peores, incluso, que el año pasado a pesar de la situación actual de Covid. Son 264 millones frente a los 267 del pasado presupuesto, con lo cual son inferiores, a pesar de que pagaremos más y de que estamos sufriendo las consecuencias del Covid”, afirmaron.

“Hemos pagado los impuestos más altos de la historia, seguiremos pagando más en 2021, y esto no se refleja en una mayor inversión”, aseguró Alfonso Marnotes.

Así, por ejemplo, la inversión en Política Social será incluso más baja que la que hay ahora mismo. “18 millones el año que viene, frente a 19 millones este año. No va a hacer nada aquí tampoco para hacer frente al Covid, especialmente de las personas que lo están pasando mal. Seguiremos siendo un ayuntamiento precario en gasto social y seguiremos gastando 10 millones menos que A Coruña, que gasta 29. Este año es incluso peor porque de los 18 millones, 1,5 millones son para edificios y equipos informáticos de la Concejalía, no para las personas”, añadió Marnotes.

Además aseguró que las ayudas para emergencias son de 1.100.000 euros frente a 1.500.000 que se destinarán a la Navidad. “Esto es lo que le importa el Covid a Abel Caballero y lo que le importa la gente que lo está pasando mal”.

Asimismo, denuncian que no hay ningún Plan de Recuperación Económica. “Había anunciado un plan de 1.000 millones con un consejo de expertos para asesorarles en la recuperación y vemos que no dedica ni un solo euro de ayuda a las pymes de la ciudad. Tampoco hay ayudas para comerciantes y hosteleros. Hay una partida de 75.000 euros, exactamente igual que el año pasado. Así que, que se olviden de ayudas estos sectores porque Abel Caballero no les va a dar ni un euro. Están completamente abandonados por parte del Concello”.

Por lo que respecta al dinero destinado a la Navidad, Alfonso Marnotes critica que el alcalde se va a gastar 1,5 millones “para que los vigueses vean la Navidad desde sus casas. Y estaba dispuesto a gastarse más y a instalar el mercado, la noria y las atracciones. No estaba dispuesto a dar marcha atrás”.

Por último hicieron referencia a las grandes inversiones anunciadas por Abel Caballero, como el parque de Matías asegurando que lo reformaría y sería como Castrelos. “Que se olviden los vecinos porque no consigna ni un euro”. De igual forma se desploma la inversión del Estado en Vigo. “Se van terminando los proyectos y no hay nueva inversión. Se fue Mariano Rajoy y se acabó la inversión. Se desploma 6 millones. En el convenio para la avenida de Madrid se preveían 1,5 millones, que es lo que se destinaba este año y no se hizo nada. Ya sumamos 6 años de retraso”.

El grupo municipal del PP considera que el alcalde ha elaborado unos presupuestos para su lucimiento personal, y no para las personas. Invierte menos que el año pasado, invierte menos en política social, no invierte en ayudar a sectores necesitados como comercio y hostelería, y sigue instalado en su mundo paralelo. “Un alcalde tiene que estar a la altura, reconocer que la situación es complicada y reaccionar en consecuencia, preocuparse de las personas, no del traslado del dinoseto ni de la navidad del año que viene.”