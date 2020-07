El PP denuncia que el Concello de Vigo sólo ha gastado el 30% en ayudas sociales a pesar de la crisis del COVID

El portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, ofreci贸, esta ma帽ana, una rueda de prensa聽para聽valorar el estado de ejecuci贸n de los Presupuestos municipales. 鈥Ahora que ya conocemos exactamente el gasto social del Concello durante el primer semestre del a帽o 2020, podemos decir que s贸lo se ha gastado el 30% de 19,2 millones,聽cuando tendr铆amos que haber gastado la mitad o m谩s, sobre todo teniendo en cuenta el estado en el que estamos. Pero es que si lo comparamos con el a帽o pasado, es incluso peor. Presupuestado: 16,2. Gastado: 4,7, o sea el 30% nuevamente.聽Es decir, el gasto social del Concello en t茅rminos absolutos fue, pr谩cticamente, el mismo que el primer semestre del a帽o pasado. La diferencia es de 1,3 millones. Y eso que soportamos una pandemia sanitaria, econ贸mica y social. Ese es el balance鈥, explic贸 Alfonso Marnotes.

El PP lamenta que para Abel Caballero da igual que haya COVID a que no lo haya. Da igual que haya m谩s necesidades que atender o menos. El COVID no ha existido en t茅rminos econ贸micos para el 谩rea de pol铆tica social. Se han atendido pr谩cticamente las mismas necesidades que el a帽o pasado. 鈥淵 nos ha mentido, una vez m谩s. Pero en este caso la mentira es m谩s grave porque est谩 jugando con los colectivos que m谩s lo necesitan y que m谩s han sufrido y est谩n sufriendo esta crisis鈥, afirm贸 el portavoz popular.

Alfonso Marnotes explic贸 que 鈥渟i esto lo extrapolamos a la totalidad del Concello, la realidad es todav铆a peor. El presupuesto del Concello de Vigo asciende a 295,3 millones de euros despu茅s de sumarle 27,6 millones de euros que quedaron sin ejecutar del a帽o pasado a los 267,7 aprobados en enero. De ese dinero, a estas alturas del a帽o, tendr铆a que tener ejecutada la mitad, pero s贸lo ha pagado menos de la tercera parte, el 30%, cuando el a帽o pasado la ejecuci贸n era superior al 33%. Es verdad que el COVID redujo la actividad municipal en algunas 谩reas, pero hab铆a que haberlo compensado con otras, por ejemplo con las subvenciones a comerciantes, aut贸nomos y micropymes. O ayudas al empleo. Pues ni una cosa, ni la otra. Los programas de empleo del Concello de Vigo ten铆an un presupuesto de 6 millones de euros y han gastado 314.000 euros. Un 5%. Con una tasa de paro del 18% y 23.561 parados en la ciudad. 2000 parados m谩s que antes del COVID鈥.

El grupo municipal del PP recuerda que, el a帽o pasado, quedaron sin ejecutar 20 millones de euros. Todos esos remanentes se los va a llevar Hacienda para pagar deudas de otros que s铆 han afrontado gastos importantes del COVID porque aqu铆 el alcalde no ha hecho bien su trabajo. 鈥淟os vigueses pagan, pero el presupuesto no se gasta. Se ha gastado menos cuando m谩s falta hac铆a y se ha gastado menos en donde hac铆a m谩s falta. Ese dinero no se va a quedar en la caja. Se lo llevar谩n otros. Mientras el alcalde est谩 de brazos cruzados, dici茅ndole a Pedro S谩nchez que s铆, que puede llevarse nuestro dinero porque parece ser que en Vigo no hace falta. En Vigo nos sobra el dinero, seg煤n el alcalde. Pero le recordamos que en esta ciudad la gente est谩 pensando en salir adelante y hemos pasado de ver colas para subirnos a la noria a tener que hacerla para pedir la renta m铆nima.鈥, concluy贸 Marnotes.