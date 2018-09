El PP exige al Gobierno de España una nueva alternativa para la A-55 y la liberalización del peaje hasta O Porriño mientras no se haga y reprocha a Caballero que “se olvide” de lo que antes reclamaba

Connect on Linked in

La presidenta del PP de Vigo, Elena Muñoz, acompañada de la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, y el portavoz popular en O Porriño, Alejandro Lorenzo, ha valorado la decisión del Gobierno de España de no ejecutar el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras que contemplaba entre otras, una inversión de más de 340 millones para la construcción de un tramo variante de la autovía A-55 entre O Porriño y Vigo.

En este contexto, la líder de los populares ha exigido una nueva alternativa para la A-55 y la liberalización del peaje hasta O Porriño “mientras no se haga”. Elena Muñoz ha recordado que la actual autovía supone una “trampa mortal” para todos los conductores y que es una reivindicación histórica del Partido Popular. Una obra que ha calificado de “esencial para Vigo y toda el área metropolitana”.

La presidenta del PP de Vigo ha criticado que la autovía lleva “el sello 100% del gobierno socialista”, con problemas constantes desde su inauguración y que el acalde de Vigo, Abel Caballero, no ha protestado cuando el Ministro de Fomento ha puesto en duda el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras.

“No solo no protestó, sino que aún encima aplaudió sus palabras en el desayuno informativo del pasado viernes”, ha continuado Muñoz, quien ha acusado a Caballero de “cinismo” por no defender ahora que Elena Muñoz acusa a Caballero de “cinismo” por no defender ahora que gobierna su partido lo que reclamaba cuando gobernaba el PP: “Asistió en primera fila al anuncio del ministro y no sólo no protestó, sino que aplaudió”.

La popular ha afirmado que ésta es la verdadera cara de Caballero, que “pide mucho cuando gobiernan otros, pero no dice absolutamente nada cuando gobiernan sus compañeros de partido”. “Eso es lo que le importan los ciudadanos y los accidentes en la autovía de la muerte”, ha incidido.

Elena Muñoz ha recordado la “coherencia” del PP de Vigo, que “siempre hemos pedido exactamente lo mismo”. Así, detalla, después de “una reclamación histórica” se consiguió un Plan Extraordinario de inversiones en carreteras, con 340 millones que venían a solucionar “un problema gravísimo”, dotando a los conductores de seguridad y al Área Metropolitana de una infraestructura “estratégica”.

Gobierne quien gobierne

En este sentido, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ha resaltado que desde su Concello seguirán reclamando la autovía “gobierne quien gobierne”, y ha lamentado que cuando ya se tenían pasos firmes para conseguir la nueva obra, “la llegada del PSOE al gobierno haya supuesto malas noticias para Mos, Porriño y Vigo”.

“Cuando me encontraba esta mala noticia el pasado viernes no me lo podía creer. Poco más de 100 días y ya vemos lo que pasa”, ha continuado Nidia Arévalo, quien ha recordado que “ya exigimos una alternativa cuando gobernaba el PP, y volvemos a exigir hoy aquí lo mismo”.

Arévalo ha lamentado que el ministro afirme que “ahora de esto no se va hablar”, y ha invitado al alcalde de Vigo a “hacer un llamamiento”. “Parece que ahora, donde dije digo, digo Diego”, añade.

Por su parte, el portavoz popular en Porriño, Alejando Lorenzo, ha manifestado que “es una decisión triste que se haya cancelado la alternativa que ya se había anunciado”, destacando que si el Gobierno sigue con esta pasividad, “los concellos de Mos y de Vigo podrán contar con el apoyo de los vecinos de Porriño para seguir reclamando una infraestructura que es muy importante para todos”.