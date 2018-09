El PP exige al gobierno local que “dejen de montar un circo” faltando al respeto a todo el mundo para evitar dar explicaciones

Connect on Linked in

El concejal popular, Diego Gago, ha exigido hoy al gobierno local que “dejen de montar un circo” faltando al respeto a todo el mundo con el único objetivo de evitar dar explicaciones. “Hoy hemos asistido a un ejercicio político barriobajero. La gente espera de sus políticos que den la cara, no que orquesten un recital de descalificaciones sin sentido”, ha detallado, en referencia a las declaraciones vertidas por los socialistas López Font y Abel Losada.

En este marco, Diego Gago ha lamentado que el alcalde de Vigo y “su escudo político, el señor Font”, en un “claro síntoma de desesperación”, prefieran “la política del barro a la de la verdad, insultando sin aportar ni un solo dato” sobre el accidente ocurrido en O Marisquiño, que se saldó con 467 heridos, muchos de ellos menores de edad. “Se dedican a insultar a quien exige, en su labor de oposición, que el alcalde y su gobierno municipal den las explicaciones pertinentes”, ha ahondado.

El popular ha recordado que “”el gobierno municipal ha mentido desde el minuto 1 a las víctimas, a sus familias y a Vigo”, para a continuación pasar a detallar todas las contradicciones que han protagonizado a lo largo de este último mes.

“Dijeron que no habían concedido autorizaciones, cuando después nos enteramos que habían concedido algunas y otras no. Dijeron que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver mas allá de disfrutar, participar y subvencionar el evento, y resulta que fueron los que validaron un plan de autoprotección donde venía un control de aforo que no se cumplió. Además, en ese plan aparecía la exigencia de tener que hacer también informes de seguridad que no se hicieron”, ha detallado Gago.

El edil popular ha criticado que, tras la aprobación de la comisión de investigación en el Parlamento de Galicia, Caballero se haya dedicado a “echar balones fuera” tratando de desviar la atención de lo que los vigueses quieren: “Que su alcalde dé explicaciones sobre lo ocurrido y esté a la altura de sus responsabilidades”.

“Es una muestra más de que solo le interesa estar en las fiestas, tocar el bombo y hacerse la foto, pero cuando hay que responder y defender a sus ciudadanos prefiere echar la culpa a otros”, ha concluido.