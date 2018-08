El PP exige la limpieza y desbroce de las fincas urbanasy un planteamiento claro de prevención y defensa contra los incendios

Connect on Linked in

La concejala popular, Teresa Egerique, ha visitado hoy la zona de Alcabre acompañada por los concejales Diego Gago y Elena González, para denunciar el estado de abandono en el que se encuentra la zona y la abundante maleza que crece sin control alguno. Teresa Egerique ha exigido al gobierno municipal la limpieza y desbroce de las fincas urbanas así como un planteamiento claro de prevención y defensa contra los incendios en la ciudad.

En este marco, la popular ha señalado que desde el grupo municipal del PP, llevan tiempo denunciando esta problemática y pese a ello continúan descubriendo numerosas “zonas de la ciudad que están abandonadas”. “En este caso es más llamativo si cabe, porque se trata de la bajada a la playa por donde pasan bastantes personas a diario”, ha señalado.

La concejala popular ha criticado que actualmente existen 1.600 quejas registradas para que el Concello actúe en estas fincas, y de esas quejas “aún ahora se están resolviendo algunas del año 2014”. “Hay una normativa que le obliga a actuar de oficio en el caso de que no haya contestación por parte de los propietarios de las fincas y el Concello no la está cumpliendo”, ha detallado, destacando que la situación está afectando a numerosas parroquias como la propia Alcabre, Teis, Sárdoma, Valladares o la zona de Coia.

Teresa Egerique ha recordado que el año pasado Vigo fue una de las ciudades más afectadas por los incendios y pese a ello el Concello sigue sin ponerse al día en materia de prevención y defensa contra los incendios. “El gobierno local debería estar trabajando en los desbroces que le corresponden, ya no solo por cumplir la ley, sino por una cuestión de responsabilidad con todos los vecinos”, ha incidido.

“Nosotros seguiremos insistiendo, porque parece que lo que no se ve en esta ciudad, al alcalde no le importa y está convirtiendo esta situación en un absoluto descontrol que esperemos que no tengamos que lamentar”, ha continuado, recordando que el periodo de alto riesgo de incendios que comenzó el pasado 1 de julio no terminará hasta finales del mes de octubre.

Pleno extraordinario sobre el Marisquiño

La edil popular también se ha referido al anuncio del Concello cambiando de fecha el pleno extraordinario que había sido solicitado por el Partido Popular.

Teresa Egerique ha lamentado otra “artimaña” por parte de Caballero al cambiar dicha fecha del 7 al 5 de septiembre, señalando que “debería ser un pleno exclusivo sobre el Marisquiño y no mezclado con el pleno ordinario para de esta forma poder esconderse”.

“Si junta el pleno extraordinario con el ordinario ya tiene una baza para hacer él las mociones y dirigir todo a su antojo”, ha continuado, subrayando que lo que el alcalde no quiere es “dar explicaciones a las víctimas y a los vigueses sobre muchas de las cosas que ocurrieron, algo que sería el ejercicio democrático más claro que se puede hacer”.