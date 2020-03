El PP lamenta el descontrol de las líneas de Vitrasa y la desinformación por parte del Concello a los ciudadanos

El portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, lamenta el caos que está suponiendo el cambio de las líneas y horarios de Vitrasa con el cierre al tráfico de Porta do Sol. Los usuarios, desconcertados y desesperados, no saben a dónde dirigirse y están desinformados, tan sólo auxiliados por los empleados de la concesionaria de autobuses.

“Es una falta de improvisación total. Este caos se veía venir y las obras están planificadas desde hace tiempo. El Ayuntamiento anuncia, ahora, que va a editar unos trípticos informativos. A buenas horas. ¿Cuándo los van a repartir? Pero claro, como Abel Caballero se dedica más a ejercer de presidente de la FEMP y a vivir en Madrid, y desatiende sus funciones como alcalde, pasan estas cosas”, lamenta Alfonso Marnotes.

El Partido Popular le exige a Abel Caballero que empice a dar soluciones inmediatas a los usuarios de Vitrasa, que es lo que se le pide a un alcalde. Este caos y esta desinformación se va a repetir los próximos días y semanas y el Concello no lo ha previsto. “Los viajeros no tienen la culpa de esta improvisación. No se pueden pagar los elevados impuestos que pagamos en Vigo y el billete de autobús, para que no se les dé servicio y, a mayores, no se les tenga en cuenta”, afirma el portavoz popular.