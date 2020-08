El PP lamenta el esperpento de la obra de la Gran Vía y confía en que los vigueses recuperen esta avenida cuando Caballero deje de ser alcalde

Los concejales¬†del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes,¬†Jes√ļs Marco Gonz√°lez, Teresa Egerique y Patricia L√≥pez Rom√°n, quisieron conmemorar el 75 aniversario de la apertura de la Gran V√≠a, inaugurada el 24 de agosto de 1945. Acompa√Īados de vecinos de la zona, los concejales lamentaron el esperpento de la cubierta de las rampas y afirmaron que conf√≠an en que los vigueses recuperen esta avenida manteniendo las rampas cuando Caballero deje de ser alcalde.

El portavoz popular, Alfonso Marnotes, explic√≥ que la Gran V√≠a se dise√Ī√≥ y se construy√≥ tal y como la conocemos ahora, con aceras arboladas, con dos calzadas y un bulevar central tambi√©n arbolado y con bancos de piedra. ‚ÄúVigo quer√≠a una Gran V√≠a como la que ten√≠a Madrid, Barcelona o Bilbao. Era el esfuerzo de una ciudad que empez√≥ la Gran V√≠a en 1938 en plena Guerra Civil pero que tuvo la ambici√≥n y la visi√≥n de un Vigo que durase generaciones. As√≠ que hicieron uno de los bulevares m√°s grandes y m√°s hermosos de Espa√Īa: la Gran V√≠a de Vigo es dos veces y media la de Madrid y una vez y media m√°s ancha. Ah√≠ hubo visi√≥n: tres kil√≥metros y medio de largo y 36 metros de ancho. Y un rasgo distintivo: ni la gran V√≠a de Madrid, ni la de Barcelona, ni la de Bilbao ten√≠an un bulevar central‚ÄĚ.

Alfonso Marnotes asegur√≥ que ‚Äúhoy, 75 a√Īos despu√©s, un alcalde que se cree un mes√≠as que viene a redimirnos, un salvador que se cree que la ciudad es fea y est√° mal hecha y quiere hac√©rnoslo creer a nosotros tambi√©n, ha arrasado con un tramo completo y pretende hacer lo mismo con toda la Gran V√≠a. Usa como excusa algo a lo que nadie se opone y nosotros tampoco: rampas para mejorar la movilidad‚ÄĚ.

El PP lamenta que, adem√°s de talar todos los √°rboles y arrasar con todos los jardines, se coloquen aceras de hormig√≥n y no de piedra, se quiten farolas de forja y se pongan b√°culos de luz m√°s propios de un pol√≠gono industrial que de una avenida singular y se construya un armatoste, un adefesio de colores, en donde antes hab√≠a un bulevar. ‚ÄúLa Gran V√≠a no se merece esto. Se merec√≠a una obra emblem√°tica pero respetuosa, que recuperase los valores est√©ticos y ciudadanos con los que fue construida. Vigo no se merece esto. Vigo no merece un alcalde convencido de que la √ļnica manera de mejorar la ciudad es tirarla abajo para hacerla de nuevo y que no quiera dejar otra memoria que la suya. Vigo tiene memoria, los vigueses tenemos memoria y queremos que se conserve y que se mejore la ciudad. Hace 75 a√Īos los vigueses hicieron una obra que dur√≥ generaciones. Abel Caballero ha hecho un esperpento que durar√° lo que dure √©l en el gobierno. No nos cabe ninguna duda que en cuanto deje la alcald√≠a los vigueses recuperaremos nuestra Gran V√≠a, sanaremos esta mutilaci√≥n y mantendremos las rampas‚ÄĚ, concluy√≥ Alfonso Marnotes.