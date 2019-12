El PP lamenta que el alcalde celebre la Cumbre del Clima con una nueva tala de árboles, ahora en Vía Norte

El grupo municipal del Partido Popular lamenta que Abel Caballero tenga una particular forma de celebrar la Cumbre Mundial del Clima, talando más arboles en Vigo. “Sólo este alcalde entiende la humanización de una ciudad sin árboles de gran porte”, critica Alfonso Marnotes.

El portavoz popular afirma que “Abel Caballero empezó talando en la Gran Vía, continuó en la Alameda, su compañero en Zona Franca hizo lo mismo en Bouzas, y ahora le ha tocado a Vía Norte. Que nos explique a los vigueses qué política medioambiental es esta porque no entendemos que se cuide el medioambiente talando árboles”.

El Partido Popular considera que este no es un buen ejemplo para enseñar al resto de ciudades. “Suspendemos en política medioambiental porque a Abel Caballero le importa cero cuidar de nuestro medioambiente. La ecología para él no existe. Y estamos convencidos de que va a seguir talando árboles porque le molestan. No es un buen ejemplo para nadie y menos para las generaciones futuras tan concienciadas con las políticas medioambientales”.

“Esperemos que rectifique a tiempo y pare esta sangría de tala de árboles. Al menos que los trasplante. No es bueno para nadie y no debemos permitirlo”, concluye Marnotes.