El PP lamenta que el Gobierno de Pedro Sánchez haya borrado a Vigo de su proyecto de Presupuestos Generales

El portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, la senadora Elena Muñoz y el diputado en el Congreso Diego Gago ofrecieron, esta mañana, una rueda de prensa para valorar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Alfonso Marnotes afirmó que “se desploma la inversión del Estado en Vigo. Las inversiones en infraestructuras que Vigo necesita, que lleva reclamando desde hace años, y que Abel Caballero dijo que estaban arregladas, han desaparecido”. Así citó, el soterramiento de la entrada de la autopista en Teis, el enlace de Buenos Aires, la mejora de los accesos al Ifevi desde la autopista, el soterramiento de la VG20 en Navia, la reducción del impacto sonoro en este punto (que el propio alcalde puso como exigencia para aprobar el Plan Parcial), y la nueva autovía a O Porriño. “No hay nada. Ni la salida sur de la ciudad por ferrocarril, ninguna inversión de regeneración del litoral ni siquiera la subestación de muy alta tensión para el polígono de Balaídos, tan necesaria para las empresas”, explicó Alfonso Marnotes.

Asimismo detalló que no hay ni un euro para iniciar las obras de la Biblioteca del Estado, como tampoco para la reforma de la avenida de Madrid. “Queremos una explicación. No tenemos noticias de esa obra desde hace meses. No hay reflejo en los Presupuestos y queremos una aclaración al respecto”.

“Todo esto contrasta también con la sobreactuación del alcalde en su presunta buena relación con el presidente del Gobierno y los ministros ¿Para qué han servido tantas fotografías? ¿A qué ha ido a Madrid tantas veces si no hay ninguna inversión importante en Vigo? Su peso político no se corresponde con el que él dice tener. Y estos Presupuestos perjudican a Vigo, que merece un tratamiento más significativo. Vigo es la ciudad más grande de Galicia, es una de las grandes ciudades de España, y no merece esta discriminación. Queremos que se nos dé el tratamiento que nos corresponde”, añadió Alfonso Marnotes.

Por su parte, la senadora Elena Muñoz calificó este proyecto de Presupuestos como “decepcionante”. “Los vigueses no ven reflejado el nivel récord de gasto público en incremento de inversiones. Y, en contrapartida, los vigueses van a pagar más impuestos que nunca. Este gobierno sube hasta 9 impuestos, que afectan a las clases medias y bajas. Es un hachazo fiscal y van a pagar más que nunca. Se crean nuevos impuestos: sobre transacciones financieras, la tasa Google, el impuesto sobre las bebidas azucaradas, sobre los envases de plástico, el impuestazo sobre el diésel, los planes de pensiones, subida de las primas de seguros, sube el IRPF, el impuesto de sociedades… Los vigueses no van a escapar a ese hachazo fiscal. Van a pagar más que nunca y no van a recibir lo que merecen. Ni un solo euro de los Fondos de Reconstrucción para Vigo. Consideramos que el camino es la bajada de impuestos porque ahora solo traerá más deuda, más impuestos y más paro y esto va a ahondar más en la crisis económica en la que estamos”.

El diputado en el Congreso Diego Gago afirmó que “estamos muy preocupados con el agravio comparativo de Galicia con el resto de España. Ninguna de las principales inversiones se va a desarrollar en esta ciudad. Vigo sale perdiendo con respecto al resto de Galicia. Es la inversión más baja de los últimos 15 años, un 11% menos. Esto supondrá una pérdida de competitividad de Vigo con relación a otros territorios en los que se invierte más”.

Además añadió que “lo que nos preocupa es el futuro de Vigo. Así, el gobierno ha elegido el Corredor Mediterráneo frente al Corredor Atlántico. Vigo sale perjudicado con respecto a Galicia y, a su vez, Galicia sale perjudicada con respecto a España”, concluyó.