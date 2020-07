El PP lamenta que Hacienda «se quede con el dinero de los vigueses y Abel Caballero lo permita y sea cómplice de este robo»

El grupo municipal del Partido Popular lamenta que el gobierno de Pedro Sánchez «se quede, finalmente, con el superávit de los ayuntamientos, entre ellos los 20 millones de Vigo, y el alcalde, Abel Caballero, lo permita y sea cómplice de este robo». “Hacienda se incauta del dinero de los ciudadanos vigueses y Abel Caballero, alcalde y presidente de la FEMP, no sólo no dice nada sino que además está de acuerdo. Es cómplice de este robo”, afirma Alfonso Marnotes.

“Se confirma que Hacienda quiere incautar los ahorros de los ayuntamientos. El dinero que Abel Caballero no gastó, ahora nos lo roba el gobierno. Todos los alcaldes de España se rebelan, menos uno, Abel Caballero, que prefiere ser cómplice del gobierno central actuando en contra de los intereses de su ciudad, Vigo, y del resto, que debería defender como presidente de la FEMP”, añade Marnotes.

El PP lamenta que Abel Caballero «no ejerza de alcalde» y que no defienda a sus ciudadanos de un tema tan grave como este. “El gobierno de Pedro Sánchez se queda con el dinero de los vigueses, un dinero que Abel Caballero no ha gastado porque no ha querido, por su cabezonería, y que ahora su jefe político, Pedro Sánchez, se apropia, mientras Abel Caballero agacha la cabeza y le dice a todo que sí a Pedro Sánchez”, asegura el portavoz popular.

El grupo municipal del PP considera que los 20 millones podrían ser invertidos en políticas de ayudas a autónomos y pymes o a personas que están sufriendo las consecuencias económicas del COVID. “Los ciudadanos no entienden por qué el alcalde no les defiende y permite que ese dinero se destine a los que, realmente, lo necesitan. Un alcalde es un servidor público y no puede arrodillarse ante alguien que lo único que quiere es quedarse con el dinero de los vigueses. Un alcalde que es presidente de la FEMP debe abanderar la defensa de los intereses de los ciudadanos”, concluye Marnotes.