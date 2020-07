El PP le pide, nuevamente, al alcalde que no cobre la parte proporcional de los impuestos a la duración del confinamiento

El grupo municipal del PP de Vigo le pide al alcalde, una vez m√°s, que no cobre la parte proporcional de los impuestos al tiempo que estuvimos confinados. ‚ÄúLe pedimos a Abel Caballero que salga ya de su burbuja. Que se deje de dar paseos con ministros por la playa y salga a la calle para enterarse de lo que est√° pasando en Vigo‚ÄĚ, afirma Alfonso Marnotes.

“El ayuntamiento, con el cobro de impuestos, se va a embolsar 32 millones de euros. Puede prescindir, perfectamente, de la parte proporcional a los días del confinamiento porque tiene superávit.

Pero, adem√°s, el alcalde nos va a cobrar a los vigueses los impuestos m√°s caros de la historia de la ciudad, ya que aprob√≥ su mayor subida. Desde que es alcalde los impuestos han subido un 20%. Nunca nos perdon√≥ nada.¬† Y ahora no s√≥lo no nos perdona, sino que nos castiga, como si los vigueses no tuviesen bastante. ¬ŅNo se ha enterado de que hay ciudadanos que no llegan y no van a llegar a fin de mes? ¬ŅNo se ha enterado de que hay negocios que han tenido que cerrar? Obviamente no se ha enterado porque lo √ļnico que le importa ahora es hacerse fotos con el sobrino y los ministros en las playas‚ÄĚ, a√Īade Marnotes.

‚ÄúAbel Caballero no se ha enterado de lo que pasa en Vigo. No hay m√°s que ver las colas que se forman en la Praza do Rei, con la gente expuesta a ojos de todos. Y, a mayores, el ayuntamiento a√ļn no est√° funcionando al 100%. S√≥lo podemos decir que es una gesti√≥n nefasta la de Abel Caballero‚ÄĚ, a√Īade el portavoz popular.

El PP considera que es lamentable que quiera castigar a los ciudadanos para ensalzar su ego de grandeza, haciendo obras que son un adefesio, como las rampas de Gran V√≠a, o pagando unas cintas para las playas que, habitualmente, ni se colocan. ‚ÄúLos vigueses no nos merecemos esto. Nos merecemos algo mejor. La crisis del Covid ha desenmascarado al personaje de Abel Caballero, m√°s preocupado por las fotos y los plat√≥s que por la gesti√≥n de su propia ciudad y el bienestar de sus ciudadanos‚ÄĚ, concluye Marnotes.