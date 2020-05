El PP le reitera al alcalde que incorpore al 100% la flota de autobuses urbanos y su plantilla de conductores

El grupo municipal del Partido Popular vuelve a exigirle al alcalde que incorpore, al 100%, la flota de autobuses urbanos y su plantilla de conductores. Ahora mismo, con la cantidad de viajeros que los utilizan, no se pueden garantizar las medidas de seguridad y es una situación que se resuelve fácilmente: con la incorporación de todos los conductores que están en situación de ERTE.

El Partido Popular le ha reclamado a Abel Caballero, en varias ocasiones, que Vitrasa funcione a pleno rendimiento pero no le ha interesado hacer caso de esta propuesta. La última ocasión fue, esta semana, cuando el grupo municipal del PP preguntó en la Comisión Informativa de Fomento qué plazos tiene el Concello para la incorporación del 100% de la flota de autobuses urbanos y de su plantilla de conductores. El alcalde, como siempre, se negó a contestar.

“Abel Caballero echa balones fuera culpando a los ciudadanos del dinero que se le va a pagar a la concesionaria por estar en ERTE. Nosotros le decimos que deje de buscar culpables y termine cuanto antes con esta situación. Le pedimos que restaure el servicio de Vitrasa a pleno rendimiento porque un amplio porcentaje de los vigueses se han incorporado ya a sus puestos de trabajo”, afirma Alfonso Marnotes.

El grupo municipal del PP considera que las imágenes de viajeros en el interior de los autobuses sin poder respetar las distancias de seguridad se están repitiendo continuamente. “Nos sentimos avergonzados por ser ejemplo de lo que no se debe hacer en una situación tan delicada como

esta. A Abel Caballero no le importa. Está confinado en su despacho y no ha salido de él para nada. No sabe ni cómo está la ciudad porque no ha salido a la calle, no ha ido a ningún sitio. Así que le pedimos que salga a la calle y vea lo que está pasando en Vigo. Un alcalde no puede estar encerrado en su despacho y no saber cuál es la situación de sus ciudadanos. Ni siquiera es capaz de contestar a las preguntas de la oposición porque está desbordado con esta situación y no tiene respuestas”, concluye Alfonso Marnotes.