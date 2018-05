El PP llevará a pleno la exigencia de medidas a Fomento y Audasa por los atascos de Rande

Print This Post

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha avanzado hoy que su grupo ha presentado una moción que se debatirá en el pleno del próximo miércoles que plantea la exigencia de medidas concretas a Fomento y Audasa por los atascos de Rande.

En este sentido, la líder de los populares ha detallado que la moción urge a instar al Ministerio de Fomento a incoar un expediente sancionador a la concesionaria por los atascos que se están produciendo en Rande. “Queremos que se debata este asunto en el pleno, promoviéndose actuaciones muy concretas; y, en primer lugar, proponemos que el Ministerio tome activamente cartas en el asunto con este expediente”, ha detallado.

Asimismo, Elena Muñoz ha explicado que se urge también a la concesionaria a adoptar una serie de medidas imprescindibles para poner fin a la actual situación. Así, detalla, deberían “reprogramarse las obras en horario de mínima influencia” para los usuarios, además de “devolverse el

peaje a los afectados” y de levantarse las barreras cuando no se garantice la fluidez suficiente que debe tener una vía de estas características.

“Los atascos pueden ser por causas extraordinarias, como un accidente, pero no pueden producirse de forma ordinaria, como está sucediendo ahora”, ha continuado Muñoz, quien por este motivo se ha mostrado “a favor” de que la Fiscalía investigue si se ha vulnerado la legalidad.

No obstante, ha insistido en la necesidad de “poner fin cuanto antes” a la situación que se está viviendo, y ha recordado que es algo que su grupo lleva ya tiempo demandando. No en vano, añade, el 10 de mayo dirigió un escrito a la propia concesionaria urgiéndole a adoptar todas estas medidas, “y ahora lo llevamos al pleno al ver que no se ha hecho prácticamente nada”.

“Únicamente se han comprometido a levantar la barrera en casos extraordinarios, y no nos parece suficiente”, detalla Muñoz, quien ha confiado en que el pleno de la Corporación muestre su “apoyo unánime” a esta moción.

Pese a todo, Elena Muñoz también ha querido reconocer la “extraordinaria obra realizada en Rande, muy necesaria para toda el Área Metropolitana”. “Queremos agradecer al gobierno que haya acometido esta obra en el peor momento de la crisis económica, haciendo lo que otros prometieron. Pero es cuestionable inaugurarlo antes de que concluyesen los trabajos. Este perjuicio no es admisible, y queremos que tanto la concesionaria como el Ministerio tomen decisiones porque ya hemos esperado demasiado”, incide.

Condolencias

En otro orden de cosas, la portavoz popular ha querido mostrar sus condolencias a las familias de las víctimas y a todos los afectados por la “terrible explosión” que ayer tuvo lugar en Tui.

La líder de los populares ha trasladado todo su “cariño y apoyo” y ha agradecido el trabajo de los equipos de emergencia y de las fuerzas de seguridad del Estado “por estar siempre ahí y responder cuando más se les necesita”.