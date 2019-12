El PP pedirá en el Pleno un posicionamiento claro y rotundo del Ministerio de Fomento y Adif de apoyo al Corredor Atlántico

El portavoz popular, Alfonso Marnotes, compareció hoy, en rueda de prensa, para explicar la moción que el Partido Popular presentará en el próximo pleno.

“Queremos un posicionamiento claro del Pleno a favor del Corredor Atlántico. Queremos un pronunciamiento rotundo de la ciudad expresado en el Pleno para que el Ministerio de Fomento y Adif se posicionen clara y decididamente sobre estos proyectos como prioritarios, tanto o más que el Corredor Mediterráneo o la y griega vasca”, afirmó Marnotes. “Ya hemos visto todo lo que se tarda en tener una conexión de alta velocidad para viajeros. No puede suceder, de nuevo, lo mismo para las mercancías. Vigo no puede ser, otra vez, segundo plato como lo fue en el AVE detrás de Andalucía y Levante”.

El Partido Popular considera que es evidente que hay dudas sobre la voluntad del gobierno de Pedro Sánchez en favor del corredor atlántico. “A nadie se le escapa que es un gobierno débil, a nadie se les escapa quienes son sus aliados y donde están. Si tienen que escoger entre priorizar la conexión con Cataluña, Euskadi o el noroeste de España no es difícil adivinar cuál será su prioridad. De hecho, nos inquieta saber que el propio alcalde es consciente de que hay dudas y por ello se ha visto obligado a dirigirse a Adif. Si el alcalde se cree que con una cartita a una directora general va a quedar zanjado un asunto de esta importancia o no ha entendido nada o es que realmente no tiene ninguna capacidad de influir en el gobierno de Pedro Sánchez. Ya sabemos a qué conducen las cartas del alcalde, como ya hemos dicho, se dedica a mandarlas desde la torre a todos los sitios menos al presidente y a sus ministros.”.

El grupo municipal del PP considera que es preocupante que un gobierno débil desvíe sus inversiones al Corredor Mediterráneo y deje al Corredor Atlántico en segundo plano y es preocupante también que cuando el alcalde va a Madrid no hable de este tema y que nunca lo haya mencionado como una inversión del gobierno.

“Vigo tiene una conexión ferroviaria con la Meseta de los años 50 y una conexión con Portugal del siglo XIX. Sólo este dato da idea de lo esencial que es sumarse a las grandes infraestructuras de la Unión Europea. Es hora de que se atienda a las empresas de esta ciudad. Es hora de que se apueste decididamente por inversiones en infraestructuras de nivel europeo que nos permitan seguir siendo una ciudad líder. Es donde siempre hemos estado y es donde queremos seguir estando”, conlcuyó Alfonso Marnotes.