El PP pide a Abel Caballero que empiece a tomarse en serio las medidas anti covid en Vigo y ejerza sus competencias

El grupo municipal del PP de Vigo pide a Abel Caballero que deje de enredar con los datos de la epidemia en Vigo, se tome en serio las medidas anti covid que tiene que aplicar y ejerza ya sus competencias. “Ya está bien de escucharle día tras día atacar a la autoridad sanitaria. Los contagios en Vigo han subido y el alcalde no hace lo suficiente para evitarlo. Hacer política con este tema no es el camino”, afirma Alfonso Marnotes.

“Le pedimos que sancione a las personas que no llevan mascarilla, que refuerce los autobuses urbanos en horas punta para evitar ir hacinados y minimizar los riesgos de contagio, que intensifique la vigilancia policial para evitar botellones y fiestas particulares o que deje de frivolizar y especular con las luces de Navidad, que está mandando mensajes equívocos a cuenta gotas y ahora no es el momento. Todos hemos visto cómo este fin de semana el Casco Vello era un hervidero de gente. Si no tiene agentes de policía suficientes, aplíquese”, pidió Alfonso Marnotes.

“Por un lado dice que obedece a la autoridad sanitaria y, por otro lado, la critica y la desobedece. ¿Pero qué clase de alcalde es Abel Caballero? Todos sabemos que siempre busca su interés personal y sacar rédito político de todas las situaciones, pero con la pandemia no se puede hacer eso. No se puede decir que no hay dinero para desinfectar los parques y, después licitar la noria, el mercado y las atracciones. No todo vale y los ciudadanos estamos cansados de que se nos utilice en polémicas falsas. Es momento de que los líderes políticos estén a la altura y, usted, Abel Caballero, no lo está”, añadió Marnotes.

El grupo municipal del PP pide al alcalde que se tome en serio lo que está pasando y trabaje ya en lo que le compete y tiene entre manos porque los contagios en Vigo siguen subiendo y Abel Caballero dice que no lo sabe porque no tiene información. Parece que no quiere enterarse.