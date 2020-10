El PP pide al alcalde que dé explicaciones sobre lo que está pasando con el personal municipal y cese a Elena Espinosa por su penosa gestión

Los concejales del grupo municipal del PP Alfonso Marnotes y Jesús Marco González ofrecieron, esta mañana, una rueda de prensa para denunciar lo que está sucediendo con el personal municipal y el deterioro de los servicios. “El estado de caos que existe en la gestión del personal provoca una situación insostenible de la que la primera perjudicada es la ciudadanía. El Comité de Personal del Ayuntamiento de Vigo, en una actuación extraordinaria y unánime que da cuenta de la gravedad de la situación, denunció públicamente tanto la caótica gestión en materia de recursos humanos como el proceso de desmantelamiento de los servicios públicos que atraviesa el Ayuntamiento de Vigo en estos últimos años. Situación que se agravó en este mandato, dicen, con la designación de Elena Espinosa Mangana al frente de las Concellerías de Economía, Seguridade y Organización Municipal”, añadió Marnotes.

El grupo municipal del PP considera que una concejala de personal que desprecia a los empleados públicos tiene que irse inmediatamente. “¿Y qué decir de un alcalde que no se reúne con los representantes de los trabajadores de su ayuntamiento? ¿Que se jacta de no hacerles ni caso?”, añadió Marnotes.

“Se trata de algo especialmente grave porque el Comité denuncia el colapso de la gestión municipal en todos los ámbitos por la falta generalizada de personal en todos los servicios. Hay 300 plazas sin cubrir, una de cada cuatro. Hay menos plantilla en la policía local que la que había en el año 2007. Y ahora tenemos una pandemia, hay que impedir las fiestas privadas, hay que vigilar los botellones y sancionar. Se acumulan en seguridad 500 denuncias de la policía local contra personas que no llevan mascarilla y que el alcalde se niega a tramitar. La plantilla de los bomberos es tan escasa que no se pueden garantizar las dotaciones mínimas, no se respetan los periodos mínimos de descanso y han denunciado su situación precaria, que los tribunales han dado la razón. El propio personal municipal reconoce que esta insuficiencia de medios humanos, se traduce en una deficiente o nula prestación del servicio a la ciudadanía, cuando menos de acuerdo a los más elementales estándares de calidad que se espera de una Administración pública. Además, provoca frecuente vulneración de los derechos estatutarios de las personas trabajadoras, derechos que en no pocas ocasiones son denegados, suspendidos o limitados, como acontece con los permisos de conciliación, las vacaciones o asuntos propios. La falta de personal es tan palmaria, que se obliga a trabajar en los días libres”, aseguró el portavoz popular.Â

Asimismo, mostró algunas de las sentencias en las que se vulneran derechos básicos de los trabajadores municipales. Todo esto denuncia el Comité, que hace peticiones justas y razonables con medidas para poner fin a situación de caos y deterioro de los servicios públicos que deben ser atendidas por el gobierno municipal.

El PP considera que este asunto debe ser llevado al pleno del próximo miércoles con una moción para debatir la situación del personal y los servicios municipales. Todo lo que ellos denuncian y todas las medidas que proponen para resolverlo. “Por ello, pediremos la reprobación de esa gestión; pediremos el cese de Elena Espinosa por su penosa gestión; pediremos al alcalde que dé explicaciones, que se reúna con el Comité de Empresa y que se adopten, de inmediato, las medidas que solicita el personal porque es la mejor manera de garantizar los servicios”, concluyó Alfonso Marnotes.