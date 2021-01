El PP pide que el Concello se sume a la creación del Fondo de Cooperación Galego Covid-19 con la Xunta, Diputación y resto de concellos

El grupo municipal del PP presentará, en el pleno de mañana, una moción para instar al Concello de Vigo a que se comprometa a contribuir, junto con el resto de administraciones públicas de Galicia (Xunta, Diputaciones y Concellos), a la creación del Fondo de Cooperación Galego COVID-19, al igual que el aprobado en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de acercar a la hostelería todo el apoyo movilizable desde el conjunto de las administraciones públicas gallegas. La Xunta de Galicia aportará el 50% de dicho fondo, las diputaciones el 30% y los concellos el 20% restante.

Los concejales, Alfonso Marnotes y Jesús Marco González, ofrecieron, esta mañana, una rueda de prensa para presentar la moción. “La hostelería es uno de los sectores en los que mayor impacto tienen las restricciones sanitarias implantadas para la contención de la pandemia de la Covid-19. Se trata de un sector que engloba a 20.700 establecimientos en Galicia, la mayor parte pequeñas y medianas empresas que son fuente de subsistencia de muchas familias”, afirmó Alfonso Marnotes.

Por ello, instarán al alcalde a que implemente una reducción, exención o bonificación de todas las tasas e impuestos municipales a la hostelería, tal y como viene demandando el sector.

El grupo municipal considera que esta situación requiere de una respuesta institucional e integral por parte de las distintas administraciones públicas (Gobierno Central, Xunta de Galicia, Diputaciones y Concellos) que contribuya a apoyar la supervivencia de los establecimientos. De este modo, la Xunta de Galicia ya ha abonado 80 millones de euros en ayudas directas que han beneficiado a más de 2.000 pequeños negocios de la ciudad, a lo que hay que añadir ayudas financieras. “Mientras todas las ciudades de Galicia han concedido ayudas directas a la hostelería y comercio, el alcalde se cruza de brazos, no pone ni un euro. Es un hipócrita porque quiere darle ayudas en nombre del Concello pero con dinero de la Xunta sin haber aportado nada”, añadió el portavoz municipal.

Así, en la moción, el PP pide que el Concello se comprometa a estudiar, y en su caso, aplicar, las demandas que el sector ha hecho a las administraciones locales en el ámbito de sus competencias e implementar la reducción, exención o bonificación de todas las tasas e impuestos municipales. “El año 2020 hemos pagado los impuestos más altos de la historia en el peor año para la economía de la ciudad. No basta con eximir del pago de las terrazas, es injusto que los establecimientos paguen el IBI de todo el año como si no hubiera pasado nada y lo mismo cabe decir de la basura y el agua que penaliza a los pequeños negocios que pagan por unos residuos que no producen y una cantidad de agua que no consumen, no sólo mientras están cerrados, sino todo el año, porque ha sido un año nefasto y este año 2021 por ahora lo está siendo también”, añadió Alfonso Marnotes.

Asimismo, solicitará que el Concello pida al Gobierno del Estado que aplique una reducción del IVA turístico al 4% y que incluya ayudas directas al sector de la hostelería en el Plan de Rescate aprobado por el Consejo de Ministros.

Por último, se instará a que el Concello de Vigo manifieste su apoyo a la demanda de los representantes de este sector de que todas las administraciones públicas (Xunta de Galicia, Diputaciones y Concellos) contribuyan de forma coordinada y con medidas de contenido económico, en el ámbito de sus competencias, a paliar la crisis en el sector, con el objetivo de alcanzar una respuesta integral a la misma.