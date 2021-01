El PP pide un plan de asfaltado en viales de la ciudad por el mal estado generalizado y propone una actuación inmediata en diez vías

El grupo municipal del Partido Popular pide un plan de asfaltado en viales de la ciudad por el mal estado generalizado y propone una actuación inmediata en diez vías. El portavoz Alfonso Marnotes y el concejal Jesús Marco González critican que el asfaltado de muchas calles se encuentra en un estado lamentable y, además, peligroso. “Hace años que no se asfaltan y lo único que se ha hecho es parchear. Los baches suponen un peligro para los conductores, especialmente los que van en moto, y hay viales que llevan años sin asfaltarse, a pesar de soportar diariamente, el tráfico de un importante número de vehículos”, explicó Alfonso Marnotes.

“En Vigo no existe ningún plan de asfaltado, ninguna previsión y se van poniendo parches en según qué calles. Es una dejadez total por parte de Abel Caballero que no es capaz ni de mantener en buen estado las vías por las que circulan miles de vehículos a diario. Y bien podía hacerlo después de que los vigueses paguemos el impuesto de circulación más alto de Galicia y después de que nos lo haya subido tres veces por encima del IPC. Llevamos tiempo denunciando que en esta ciudad no hay mantenimiento, que las cosas se hacen y luego se abandonan. Por ejemplo, ocurre con las humanizaciones, con las zonas verdes, con los parques y con el asfalto de las calles. Estamos hablando de calles importantes, que soportan mucho tráfico como Clara Campoamor, Avenida de Citroën o el carril de servicio de la Avenida de Madrid hacia el centro”, añadió el portavoz popular.

Por eso, el grupo municipal del PP considera que es urgente actuar, en al menos, diez vías de la ciudad, en las que está comprobado que hay baches muy importantes, que el asfaltado está en una situación deplorable y que, además, llevan años sin arreglarse.

Así, las diez calles serían las siguientes:

1. Avenida de Citroën

2. Avenida de Europa

3. Avenida Clara Campoamor

4. Rúa Gandarón

5. Baixada a Pontillón.

6. Avenida de Castrelos (sentido Pereiró)

7. Carriles de servicio Avenida de Madrid

8. Calle Julián Estévez

9. Calle Tomás A. Alonso

10. Baixada Á Salgueira

“Ponemos de manifiesto una propuesta de actuación urgente debido al riesgo para la seguridad vial por la falta de mantenimiento, que se debe también a la falta de personal municipal y desinterés por el gobierno local. Hemos propuesto diez viales, pero hay más y el alcalde debería empezar ya a arreglarlos”, concluyó Alfonso Marnotes.