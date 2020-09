El PP pregunta al alcalde cuándo va a arreglar el Paseo de Alfonso y cuándo pretende seguir con la obra de peatonalización de la Porta do Sol

El portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, y el concejal Jesús Marco González, acompañados de vecinos, ofrecieron, esta mañana, una rueda de prensa en el Paseo de Alfonso para lamentar que, un año después, siga con vallas de obra. “Es un emblema de la ciudad, un espacio icónico, es el paseo desde el que los vigueses miramos al mar y lleva cerrado año y medio. Se valló en marzo de 2019 porque Abel Caballero aseguraba que la Xunta no le daba permiso para que se hiciera la obra de consolidación del Paseo. Y resulta que ese permiso se concedió en julio de 2019, hace más de un año”, afirmó Alfonso Marnotes.

El grupo municipal del PP lamenta que, en septiembre de 2019, el alcalde anunció que iba a comenzar la obra de reparación del Paseo. “Ha pasado un año y y está exactamente igual, con las vallas de obra. Un lugar que es un orgullo para los vigueses, ahora nos da mucha tristeza”, añadió el portavoz popular.

Por otra parte, el portavoz también denunció que la obra de Porta do Sol “lleva meses parada. Queremos que se peatonalice Paseo de Alfonso, Elduayen y la Porta do Sol. Lo reclamamos y no hemos vuelto a saber nada. También hace cinco años que se cerró el aparcamiento de Porta do Sol, que daba servicio a los residentes de esta zona, y siguen sin alternativa”.

Por ello, el grupo municipal del PP reclama al alcalde qué va a hacer con estas obras porque el centro está empantanado, lleno de vallas, los autobuses urbanos realizan reccorridos imposibles y los vigueses no tienen por qué soportar esta situación por culpa de la dejadez del alcalde.