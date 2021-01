El PP pregunta al alcalde por qué no exime a los hosteleros de los impuestos municipales y no sólo de la tasa por terrazas

Los concejales del Partido Popular Jesús Marco González y Patricia López Román, formularon diversas preguntas y ruegos en las comisiones informativas celebradas esta mañana. Así, Jesús Marco González preguntó por qué razón no se exime a la hostelería del pago de impuestos municipales y no sólo de la tasa por terrazas. “Abel Caballero no hace otra cosa más que culpar a otras administraciones y exigir ayudas económicas que, por otra parte, ya se están concediendo. Debe aplicarse de una vez y hacer todo lo que está en su mano, que es, entre otras cosas, eximir del pago de los impuestos municipales a los locales de hostelería”, afirmó el concejal.

También se interesó por conocer en qué estado se encuentra la licitación para la adquisición de nuevos vehículos automóviles y motocicletas para la Policía Local y pidió que se informe de las fechas de exámenes de las pruebas correspondientes a las plazas pendientes de las Ofertas de Empleo Público acumuladas del año 2014, 2015 y 2016.

Por su parte, la concejala Patricia López Román solicitó que se informe al grupo municipal del PP de las características, duración, medidas y criterios para la puesta en marcha del dispositivo municipal contra el frío para personas vulnerables. “Hace unos días falleció una persona debido al frío y desconocemos cuál es el dispositivo que tiene la Concellería de Política Social”, afirmó la concejala.

Asimismo, el grupo municipal se interesó por el incumplimiento del acuerdo plenario que le obliga a crear una línea que conecte la zona Norte de la ciudad con el campus universitario.