El PP pregunta si se reforzará con más trabajadores sociales la atención a la ciudadanía

Los concejales del grupo municipal del PP preguntaron, esta semana, en las comisiones informativas, si el Concello va a reforzar con más trabajadores sociales la atención a la ciudadanía por el incremento de la demanda de servicios sociales. Así, en la comisión informativa de Benestar Social, Igualdade, Normalización Lingüística, Distritos e Participación Cidadá, la concejala Patricia López Román también solicitó un teléfono específico y un refuerzo de atención telefónica para servicios sociales.

En la Comisión Informativa de Patrimonio Histórico, Cultura, Educación y Xuventude, Patricia López preguntó por qué no es posible todavía solicitar las becas comedor del Concello cuando en las de la Xunta ya terminó el plazo. Además solicitó que se simplificase el trámite de concesión de ayudas de beca comedor y libros.

Por otra parte, el concejal Jesús Marco González, se interesó, en la Comisión Informativa de Fomento, Servizos, Patrimonio e Contratación, por conocer cómo se controla el aforo en las playas en las que se han instalado cuadrículas. Mientras que en la Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, preguntó si hay alguna previsión sobre la dotación presupuestaria del Plan de Reconstrucción de la Ciudad que anunció el alcalde, así como cúal es su importe, conceptos y modificaciones presupuestarias que se prevén hacer.

Por último, Patricia López preguntó en la Comisión Informativa de Economía, Empresa, proxectos, Emprego e Comercio si el Concello tiene alguna previsión de ayudas al pequeño comercio y autónomos de la ciudad.

Los concejales explicaron que “sabemos que el alcalde no nos va a contestar porque no tiene pensado hacer nada. Pero hay temas muy graves que los ciudadanos deben saber porque la falta de transparencia es un signo de identidad de este Concello. Además, la gestión en servicios sociales deja mucho que desear y Abel Caballero no tiene pensado mejorarlos porque es un tema que no le interesa”.