El PP presenta una moción para hacer balance del último año de gobierno en el que Abel Caballero ha dejado tirados a los vigueses

Los concejales del Partido Popular, Alfonso Marnotes, Jesús Marco González y Patricia López Román, presentaron, esta mañana, la moción que llevarán al próximo pleno municipal en la que se hace balance del último año de gobierno de Abel Caballero. “Llamarle gobierno es cortesía porque este último año, el del COVID, el año que nos ha puesto a prueba a todos, es el año en el que Abel Caballero ha dejado tirados a los vigueses. Abel Caballero y sus 20 concejales son pura fachada, escaparate, son el gobierno de las fotos, de los anuncios, de las declaraciones grandilocuentes, son el gobierno de las luces y de las sombras, en definitiva son el gobierno `fake”, afirmó Alfonso Marnotes.

El grupo municipal del PP considera que Abel Caballero no ha querido ver el COVID, no ha dado su brazo a torcer, y lo único que nos ha ofrecido este año ha sido las luces de Navidad. Ha querido disfrazar este año tan duro como si fuera un año exactamente igual al pasado. “No ha estado a la altura, ha dejado tirados a los vigueses, nos ha subido los impuestos; al comercio y a la hostelería, que tan mal lo están pasando, les ha dado cero euros; nos ha engañado a todos con el nuevo recibo del agua; nos ha engañado con la prórroga de Vitrasa indemnizando además a la empresa con 2,2 millones de euros; nos ha dicho que Vigo no tenía límite en gasto social y en los presupuestos hemos comprobado que en política social se invertirá poco más que el año pasado, 19 millones frente a 18; tiene los parques infantiles cerrados porque dice que no tiene dinero para desinfectarlos después de mentirnos diciendo que se desinfectaban todos los días; tampoco desinfecta las calles con el supercamión que nos vendió a todos los vigueses; nos dijo que se iba a reunir un comité de expertos para reactivar la economía de Vigo con 1.000 millones; inauguró el pabellón de Romil y nunca lo llegó a abrir; los usuarios de los gimnasios municipales hace meses que no pueden ir porque los tiene cerrados; quiso entregarle nuestros ahorros a Pedro Sánchez, menos mal que se lo impidieron; dijo que iba a repartir cientos de mascarillas y las únicas que repartió fueron donadas por un hospital de la ciudad; anunció que Vigo este año llegaría a los 300.000 habitantes y no sólo no llegamos, sino que encima además de perder población perdemos también liderazgo económico; no sabemos nada de la peatonalización de la Porta do Sol, que está parada ni del Paseo de Alfonso, vallado desde hace más de un año y que esperamos haga peatonal junto con Elduayen, tal como pedimos y él anunció; tampoco hemos visto el arreglo del paseo de Bouzas, tanta veces anunciada su reforma; y así podríamos seguir”, aseguró el portavoz Alfonso Marnotes.

El PP afirma que, este año, el de los impuestos más altos de la historia, el presupuesto más alto de la historia y con la posibilidad de utilizar los remanentes, Abel Caballero se ha gastado el dinero de los vigueses en tres cosas: las luces de Navidad, el adefesio de la Gran Vía y la indemnización a Vitrasa. Y, al final, la noticia nacional de Vigo estas navidades fueron las colas del hambre.

Alfonso Marnotes añadió que “nos da vergüenza decir que este año Abel Caballero no ha querido ayudar a los vigueses. Ha preferido seguir en la línea de su mandato, como si no pasara nada, anunciando una Navidad en agosto para verla en streaming; anunciando más dinero para una chapuza en Balaídos que lleva años y años de obras… En definitiva, para Abel Caballero no ha habido Covid, ni nadie lo está pasando mal, ni los comerciantes ni los hosteleros lo están sufriendo, nada de nada. Él y sus concejales siguen instalados en una realidad que no es la que estamos viviendo el resto de vigueses. Es un gobierno `fake´, que deja tirados a los vigueses y que quiere seguir ocultando que aquí no pasa nada. Y nosotros queremos que el año que viene no vuelva a pasar lo mismo, que tome conciencia de la realidad de la ciudad y que arrime el hombro estableciendo las prioridades: ayudas al comercio y a la hostelería y mayor gasto social”.