El PP reclama a Caballero que aborde el problema de la okupación en Vigo desde los ámbitos urbanístico, de seguridad y política social

El portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes y el concejal Jesús Marco González, acompañados de la presidenta de los comerciantes del entorno del Xeral, Rosa Vello, ofrecieron, esta mañana, una rueda de prensa, para denunciar la situación de inmuebles okupados en Vigo.

Alfonso Marnotes explicó que “en la mayor parte de los casos no se trata de familias que se hayan quedado sin recursos y se vean obligadas a habitar una vivienda vacía propiedad de un banco. Si no que se trata, en su mayoría, de problemas de delincuencia, marginalidad o tráfico de drogas. Y esto genera problemas de convivencia con los vecinos, que es lo que a nosotros nos preocupa: incendios, ruidos de madrugada, basura por la ventana, peleas, etc. Por eso creemos que hay que poner fin a esto. Porque la situación se va a agravar. El alcalde no puede mirar para otro lado ni obviar que en Vigo la okupación ya es un problema y tiene que utilizar las competencias municipales”.

Así, el grupo municipal del PP propone un paquete de medidas desde tres ámbitos: el urbanístico, el de seguridad y el de política social. “Desde el punto de vista urbanístico, hay que elaborar un catálogo de inmuebles, edificios y naves industriales vacías, obligando a los propietarios a tapiar y cerrar puertas y ventanas. Y si el propietario no lo hace, que lo haga el Concello repercutiendo el gasto al propietario”, afirmó Marnotes.

Desde el ámbito de seguridad, el portavoz propuso que se elabore un protocolo, como ya hay en otros ayuntamientos, para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúen coordinadamente para evitar nuevos casos de okupación y terminar con los ya existentes. Con el catálogo de edificaciones vacías a disposición de las Fuerzas de Seguridad, estas podrán hacer un seguimiento y evitar que se lleguen a ocupar. “No obstante, para ello es muy importante que se reúna la Junta Local de Seguridad. Está claro que poco le importa a Abel Caballero la seguridad en esta ciudad, cuando la Junta Local de Seguridad lleva inactiva desde que gobierna Pedro Sánchez, y el alcalde no ha solicitado que se reúna.”, aseguró el portavoz popular.

El último de los ámbitos es el de política social. “El ayuntamiento de Vigo es precario en esta materia y es de las grandes ciudades de España que menos gasta (A Coruña, con menos habitantes, gasta 29 millones y nosotros sólo 19). Puede haber casos de personas que necesiten ser atendidos por los servicios sociales, a las cuales se les puede prestar una atención integral”, añadió Marnotes.

Por tanto, “ya que él no las tiene, le estamos dando ideas a Abel Caballero para que empiece a atajar este problema. Porque a lo mejor para el alcalde, esto no es importante, pero los vecinos que tienen que sufrir los problemas de convivencia no pueden seguir soportando por más tiempo esta situación. Además, este problema repercute de forma negativa, también, en el comercio de proximidad, al generarse situaciones de inseguridad”, concluyó el portavoz.