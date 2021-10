El PP reclama al alcalde que termine ya los accesos peatonales a Vialia porque se está poniendo en riesgo la seguridad vial de los peatones

Vigo, 13 de octubre de 2021.- El grupo municipal del PP lamenta que el gobierno local no haya hecho sus deberes y sigan sin concluir los accesos peatonales a Vialia. El concejal Jesús Marco González reclama que el alcalde termine, de una vez, todas las aceras que rodean al centro comercial porque los peatones ponen en riesgo su seguridad caminando por la calzada.

“La estación del AVE se construyó con un gobierno del PP; la estación de autobuses la está haciendo la Xunta de Galicia, también del PP; Vialia es de una empresa privada; y cuando llegamos al gobierno local, nos encontramos con que no ha hecho nada. No ha sido capaz ni de terminar las aceras. Los peatones ponen en riesgo su seguridad vial caminando por la calzada porque en la confluencia de Vía Norte con Urzáiz, en Urzáiz (sentido descendente en margen derecho), Bajada a Estación y Alfonso XIII no ha terminado las aceras” cuando el comercial ya esta abierto, llega tarde lamentó Jesús Marco González.

Por lo que respecta al tráfico de vehículos, debido a la lentitud de las obras, en la salida de Vía Norte hacia Urzáiz, de tres carriles posibles, se reduce a uno y medio. “Si todos los días que abre Vialia, el alcalde tiene que enviar a ocho agentes de Policía Local, significa que no ha pensado en los problemas que generaría los accesos al centro comercial”.

“Abel Caballero no ha previsto unos accesos que soportasen la afluencia de tráfico al centro comercial y además debido a su incompetencia no ha sido capaz de terminar las obras a tiempo. Por mucho que envíe policías locales para regular el tráfico, por una aguja no cabe un cordel”, afirmó el concejal.

El grupo municipal del PP reclama, por tanto, que el gobierno local termine ya las obras que son de su competencia y deje de poner en riesgo a los peatones.