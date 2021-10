El PP reclama, nuevamente, mejoras en los accesos al Ifevi para evitar colapsos, así como un refuerzo de las líneas de Vitrasa

Los concejales Alfonso Marnotes, Teresa Egerique y Jesús Marco González, los senadores Elena Muñoz y Javier Guerra y el diputado en el Congreso, Diego Gago, se desplazaron, esta mañana, hasta Ifevi, para exigir, una vez más, la mejora de los accesos al recinto ferial.

“La próxima semana empieza Conxemar, un evento fundamental para Vigo, y es imprescindible que Ifevi tenga los accesos adecuados. Los parlamentarios y concejales del Partido Popular llevamos tiempo reclamando que se mejoren esos accesos, desde la AP9 hasta la avenida del Tranvía. Lo pedimos en los anteriores Presupuestos Generales del Estado y lo seguiremos reclamando para evitar siempre los mismos problemas de colapso”, explicó el senador Javier Guerra.

Por su parte, el concejal Jesús Marco González afirmó que “ya hemos dicho, en varias ocasiones, que el alcalde, en 14 años, no ha sido capaz de mejorar los accesos y que debe ampliar al menos en un carril más la Avenida del Tranvía, desde la salida de la AP9 hasta la glorieta del aeropuerto, porque ese vial municipal se colapsa y se generan retenciones que llegan hasta la AP9 y se producen accidentes. Por eso le volvemos a pedir que mejore los accesos, y denunciamos que además no los ha incluido en el PXOM, que deja todo como está”.

Además, añadió que “como Abel Caballero no se preocupa por la seguridad ni por los problemas de los ciudadanos, siempre es la policía la que intenta solucionar la dejadez del alcalde, que no hace nada. Le pedimos que, al menos para el próximo Conxemar que empieza el lunes, haga un dispositivo de tráfico planificado y que refuerce las líneas de Vitrasa hasta Ifevi”. Actualmente sólo hay una línea, la L9, que no es directa, y tiene más de 15 paradas, con frecuencias de media hora y con continuos retrasos por los atascos.

El PP recuerda que en 2005 y en 2018 se realizaron ampliaciones para atender las diferentes demandas y actualmente la Xunta está ejecutando otra. Además, en 2016, el Gobierno central del PP inauguró una pasarela que conecta Ifevi con el aeropuerto, porque así lo demandaban los usuarios. En total se han invertido más de 20 millones de euros entre la Xunta de Galicia, del Partido Popular, y el Gobierno central, del Partido Popular. Llegamos al Ayuntamiento de Vigo, del PSOE de Abel Caballero. Ni una sola actuación. No se ha invertido nada en los accesos, que son de su competencia. Tampoco el PSOE del Gobierno central, que debería mejorar la salida de la AP9.

Por tanto, concejales, senadores y el diputado reclaman que el Gobierno central mejore los accesos desde la AP9, que el Ayuntamiento de Vigo amplíe los viales municipales y que, además, mejore el transporte público.