El PP reitera la denuncia de la falta de información sobre la seguridad del concierto el día que vence el plazo legal que tiene el Concello para darla

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El concejal popular, Diego Gago, ha anunciado hoy que el PP de Vigo agotará todas las vías disponibles para acceder a la información que Abel Caballero niega al grupo municipal del Partido Popular, a los heridos en el hundimiento del paseo de As Avenidas y a todos los vigueses.

A este respecto, Diego Gago ha lamentado que “7 días más tarde desde que ocurrió el accidente, el grupo municipal del Partido Popular y toda la ciudad de Vigo seguimos sin tener respuestas en relación al fatídico accidente”. “Nosotros y toda la ciudad nos seguimos preguntando lo mismo: “¿Dónde está la licencia de actividad? ¿Dónde están los permisos? ¿Dónde están los informes de seguridad? ¿Dónde están los planes de emergencia y de autoprotección? ¿Dónde está toda la información que el alcalde de Vigo está ocultando a la ciudad y a casi 500 heridos?”, ha incidido.Gago ha recordado que ya ha finalizado el plazo de 5 días que marca la ley para que el regidor local facilitase el expediente con todas las actuaciones administrativas preceptivas de autorización de las actividades de O Marisquiño, y tras este plazo, no han obtenido ninguna respuesta por parte del gobierno municipal.

“Para tranquilidad de quienes creen que la oposición tiene que hacer su trabajo, que sepan que nosotros hemos sido responsables y le hemos exigido al alcalde esa información”, explica, señalando que seguirán agotando todas las vías disponibles y llevando el caso “a la altura de la responsabilidad que se nos presupone”.

El concejal popular ha resaltado que desde el PP de Vigo se alegran de que “un evento de ámbito internacional como O Marisquiño continúe en la ciudad”, pero ha indicado que “es lógico y coherente que se realice y se materialice con absoluta y total garantía en materia de seguridad”. Así, ha destacado que en este caso “es evidente que hubo un desastre de control y prevención”, teniendo en cuenta que se trata de un evento de gran envergadura y que “desgraciadamente” acabó con casi 500 heridos.

En este marco, el edil ha cuestionado “por qué se cambió la ubicación del concierto a una zona que no era segura” y “por qué no se hizo un control del aforo”, como se hace en todos los grandes eventos a nivel nacional. “El concierto se venía desarrollando en lugares donde había mayor seguridad” ha apuntado, señalando también como otra de las causas del desastre el control del aforo. “Literalmente no tenemos ni idea de cuánta gente había allí, lo tenemos que calcular mediante fotos. Es una absoluta irresponsabilidad tener a 4.500 personas allí, como dijo el alcalde”, ha incidido.

Asimismo el popular se ha referido al anuncio del alcalde de Vigo de crear una oficina de información jurídica y psicológica, de la que sospecha que “lo que pretende es asesorar a los heridos en la dirección que al alcalde le interesa”.

Diego Gago ha mostrado su estupor ante este anuncio señalando que “nos quedamos alucinados cuando vemos que la administración que autorizó el evento y que es la parte principal implicada en el accidente, se dedica a dar asesoramiento jurídico”, ha subrayado, calificando de “bochornoso” este movimiento y destacando que Abel Caballero esta dando muestras de “falta de sentido común, falta de altura de miras y falta de responsabilidad”.