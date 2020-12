El PP se reúne con el comité de empresa de Vitrasa y pide al alcalde que exija a la concesionaria que pague las nóminas a los trabajadores

El portavoz del grupo municipal, Alfonso Marnotes, se reunió, esta mañana, con el comité de empresa de Vitrasa, representado por los sindicatos, CIG, USO, CCOO y UGT, tras conocer que la concesionaria no quiere pagar la extra y, probablemente las nóminas, a los trabajadores. El portavoz popular pide al alcalde que impida que esto suceda porque “Abel Caballero realizó una prórroga de la concesión por cinco años y además una indemnización, por tanto es cómplice de lo que está pasando”.

Alfonso Marnotes se pregunta “cómo ha sido capaz de prorrogarle el contrato a una empresa que no es capaz de garantizar el servicio al 100%, que no cumple los aforos y que emplea menos autobuses. Ahora se entiende que le regalase un tranvía en la campaña electoral y que pagase unos carteles con la imagen de personal de Abel Caballero en plena campaña de Navidad en las estaciones de Madrid. Ahora entendemos que el alcalde sea cómplice de todo lo que está haciendo la empresa”.

El grupo municipal del PP exige al alcalde que deje de tolerar todo lo que está haciendo Vitrasa. Le garantizó una prórroga y una indemnización y ahora la concesionaria hace lo que quiere, pero el único responsable se llama Abel Caballero.

Alfonso Marnotes añadió que “todas las empresas de Vigo pagan las nóminas con esfuerzo y sin prórrogas ni indemnizaciones. Las empresas municipales no pueden ser una excepción. Le decimos al alcalde que tiene que impedir que esto continúe así. Los trabajadores de Vitrasa no se merecen esto y los vigueses no se merecen este trato de favor a una empresa que sigue ofreciendo un servicio deficitario de los años 90 y que, además, paga campañas personales de publicidad de Abel Caballero”, concluyó Marnotes.