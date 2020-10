El PP se reúne con los comerciantes de As Travesas, que denuncian la importante subida que van a sufrir con la nueva tarifa del agua

El portavoz del grupo municipal del PP de Vigo, Alfonso Marnotes, se reunió, esta mañana, con la directiva de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de As Travesas (Aetravi), quienes le mostraron su preocupación por la nueva tarificación de consumo de agua. “No se han dado ayudas al comercio y aún por encima nos han subido los impuestos municipales, que, además, los pasan juntos al cobro, por ejemplo el de la basura y el de circulación. El Concello de Vigo es el único, de las grandes ciudades españolas, que no tiene ayudas para el comercio. Y en este sector han descendido las ventas por culpa del Covid, intentan recuperarse y les cuesta porque no hay ayudas municipales”, afirmó Alfonso Marnotes.

Además “la nueva tarificación del agua va a suponer un incremento en la factura. Los comerciantes están analizándolo y están viendo que, en la mayor parte de los casos, no se ahorra sino que va a suponer una subida”, añadió el portavoz popular.

Por su parte, el presidente de Aetravi, Victorino Fernández, aseguró que “nos damos cuenta de que en algunos sectores, como los mercados, va a subir un 30% la tarifa del agua, cuando es esencial para mantener la higiene sobre todo en pequeños negocios de alimentación. Vamos a intentar presentar alegaciones técnicas a estas tarifas. Igualmente hoy nos han pasado los recibos de la basura y de circulación cuando muchas empresas estuvieron cerradas durante el confinamiento y los vehículos de reparto no pudieron trabajar y no hemos echado basura a la calle. De momento el ayuntamiento no ha dado ninguna ayuda a los comerciantes, y espero que nos baje los impuestos”.

Otra de las comerciantes, Ana Diéguez, que posee lavanderías, explicó que hizo los cálculos y el recibo del agua se le incrementa en un 30%. Debería tenerse en cuenta que, en ese caso, se trata de un consumo mucho más eficiente que el que realiza el cliente en su casa porque se lava la misma cantidad de ropa con mucha menos agua. Y ese agua no consumida, que el cliente se ahorra, no debería penalizarse.

El portavoz Alfonso Marnotes añadió que “es intolerable que se maltrate de esta forma al sector del comercio, que bastante mal lo está pasando. Los concejales del PP estamos por Vigo y vemos cómo cada día cierran establecimientos y en vez de rebajarles impuestos y darles ayudas municipales, se les castiga con una subida del consumo de agua y con el abandono por parte del gobierno municipal”.