El PP vuelve a reclamar que el alcalde arregle ya, de una vez por todas, el paseo Valentín Paz Andrade

Los concejales del Partido Popular, Alfonso Marnotes y Jesús Marco González, se reunieron, esta mañana, con los vecinos de Bouzas para denunciar que, dos años después, el paseo Valentín Paz Andrade sigue vallado y en un estado lamentable.

“Por desgracia hoy celebramos el aniversario de la muerte de este paseo. Dos años vallado en el mismo estado penoso que entonces. No se ha hecho absolutamente nada y, lo que es peor, a Abel Caballero ni le importa ni va a arreglarlo. Esto viene a demostrar que al alcalde la villa de Bouzas no le interesa”, explicó Alfonso Marnotes.

A pesar de que Abel Caballero anunció, en varias ocasiones su reparación y reforma, lo cierto es que transcurridos dos años no se ha iniciado nada. “Los vecinos de Bouzas son los grandes ignorados del alcalde. No sólo les ha privado de disfrutar de este paseo sino que además no tiene entre sus planes invertir en la villa, ni reformando las calles, tan deterioriadas, ni construyendo el parking que tantas veces prometió. Nosotros pedimos, en varias ocasiones, incluyendo en mociones al pleno, que se atendiese las demandas de los vecinos de Bouzas, pero nunca hemos tenido una respuesta”, añadió Marnotes.

Estos días deberían celebrarse las tradicionales fiestas en honor al Cristo de los Afligidos y, nuevamente, el paseo seguiría sin arreglar. “Habría pasado otra celebración en un Bouzas abandonado, lleno de vigueses que comprobarían cómo la villa se deteriora sin que el alcalde haga nada por solucionarlo. Está claro que no todas las zonas de Vigo son tratadas de igual manera por Abel Caballero”, concluyó el portavoz popular.