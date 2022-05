El proyecto ‘Nós de intelixencia artificial ao servizo da lingua galega’ entra en su segunda fase con la implementación de los primeros prototipos

El conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez; la directora de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Mar Pereira, y el rector de la Universidad de Santiago, Antonio López, firmaron hoy el segundo convenio de colaboración con el que el ‘Nós de intelixencia artificial ao servizo da lingua galega’ entra en su segunda fase gracias a la nueva inyección económica de más de 600.000 euros. Este nuevo acuerdo permitirá que los investigadores avancen con el trabajo de campo, diseñen prototipos de los recursos, experimenten con los primeros demostradores y creen bancos de voz a disposición de toda la ciudadanía para facilitar que empresas empleen el gallego en sus tecnologías, entre otras acciones.

“La Xunta y la Universidad realizamos el año pasado un trabajo fructífero de colaboración que nos permitió planificar las distintas fases de este proyecto pionero. Identificamos líneas estratégicas a desarrollar en estos años y también las iniciativas que sería preciso llevar a cabo. Ahora damos un paso más haciendo que el Proxecto Nós entre en una nueva fase en la que podremos comenzar a visibilizar los primeros avances”, expresó Román Rodríguez.

De este modo, el primero acuerdo firmado en 2021, dotado con 150.000 euros, permitió definir tres líneas de trabajo centradas en la conversación oral y escritura con personas, en la calidad de la lengua y gestión de la información. Asociadas a ellas se identificaron, además, ocho subproyectos para desarrollar en los próximos años. El acuerdo firmado hoy permitirá llevar a cabo los seis de mayor impacto que se centrarán en la síntesis de voz, en el reconocimiento del habla, en la generación automática de textos, en los sistemas de diálogo, en la traducción automática y en la corrección y evaluación lingüística. En paralelo, dará visibilidad al trabajo realizado en la elaboración de los corpus lingüísticos y modelos de lengua y también se van a implementar los prototipos de pruebas como el reconocedor automático del habla, entre otros, y algunos de ellos se presentarán en congresos especializados.

Repositorios abiertos con licencia libre

Los investigadores del Instituto de la Lengua Gallega (ILG) y del Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes (CiTIUS), ambos dependientes de la Universidad de Santiago, crearán también recursos textuales y de voz que se pondrán la disposición de todas las entidades interesadas en repositorios abiertos con licencia libre. Concretamente, se crearán un banco de voces de la lengua gallega, por medio de una plataforma ágil y flexible que permitirá registrar voces que leen texto controlado. La participación en este recurso será promocionada mediante una campaña de difusión. Al mismo tiempo se creará un corpus de voz, audio y texto alineados, de utilidad para el reconocimiento del habla; un corpus de voz a escala web, de utilidad para todos los subproyectos textuales, y otros paralelos gallego-castellano y gallego-inglés, de utilidad para la traducción automática.

Como expresó Román Rodríguez, estas iniciativas no solo atardecer de utilidad para conseguir los objetivos del Procecto Nós, sino también “para implicar a toda sociedad gallega en un proyecto de país como este, que nos permitirá llegar a donde el mercado no llega y que situará al gallego en los entornos digitales”, indicó. De hecho, al estar disponibles en abierto, podrán servir para generar modelos de lengua integrables en sistemas y aplicaciones de empresas interesadas en utilizar el gallego en sus tecnologías. Tanto los demostradores como los corpus lingüísticos no serán productos finales, pues continuarán a mejorarse en años sucesivos con nuevos desarrollos y ajustes.

La directora de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia señaló que el Proxecto Nós es un paso más en el camino de la Inteligencia artificial, una tecnología de futuro que supondrá el 16% del PIB hasta el 2030 y millares de empleos. En este sentido destacó que Galicia fue de las primeras Comunidades en contar con una Estrategia Gallega de Inteligencia artificial apoyada por el Sistema Universitario Gallego, los investigadores y los centros tecnológicos y que está desarrollando un Plan de adopción temprana de esta tecnología en el sector público. Además la implantación de la IA debe ir acompañada de un marco ético adecuado para lo cual la Administración autonómica está trabajando con las tres universidades gallegas en la elaboración del Estudio del marco ético-normativo y el potencial impacto del uso de las tecnologías inteligentes.

Por otra parte, Mar Pereira destacó que Galicia se está postulando para acoger la sede de la futura Agencia Española de Supervisión de la IA para lo cual ya remitió la solicitud al Ministerio y destacó que Galicia se está posicionando para tener voz propia en la Europa digital.

Salto de la calidad en el fomento del gallego

Este acuerdo supone seguir dando pasos en el Proxecto Nós, que llegará a las tres universidades gallegas enmarcado en la Estrategia Gallega de Inteligencia artificial y a lo que se pretende dedicar un total de 15,5M€, la mayor inversión directa en la promoción del gallego en toda la historia. Con esta renovada colaboración, la Xunta y la USC pretenden conseguir una amplia variedad de recursos lingüísticos en gallego de alta calidad que serán publicados en formato digital bajo licencias libres y a través de herramientas con códigos abiertos para ser empleados, libres y gratuitamente, en cualquier tipo de soporte digital por las diferentes instituciones públicas, por los agentes que conforman el tejido económico empresarial y por la sociedad en general.