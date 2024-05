El responsable de comunicación digital del Museo del Prado expone el martes en el Gaiás su modelo de éxito en redes sociales

El responsable de comunicación digital del Museo del Prado, Javier Sainz de los Terreros, expondrá este martes 28 de mayo el modelo de éxito de las redes sociales de este centro museístico en el Ciclo de Cultura Científica de la Xunta.

Bajo el título Estrategias de comunicación digital. Las redes sociales del Museo del Prado, la conferencia de Sainz de los Terreros ahonda en la revolución que supusieron de los medios sociales y digitales en la forma en la que nos comunicamos y en la fórmula aplicada en la estrategia digital del centro museístico: humanizar, honestidad y transparencia. Asimismo, abordará la influencia en nuestra vida diaria de la tecnología asociada, como los algoritmos, el uso de los datos y la inteligencia artificial.

Javier Sainz de los Terreros es licenciado en Humanidades y en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Navarra, y máster en Gestión y Políticas Culturales en la City University de Londres. Lleva más de diez años como responsable de comunicación digital del Museo del Prado, responsabilidad en la que desarrolla una estrategia de vídeos en directo diarios a través de Instagram, para mostrar aspectos menos conocidos de la colección del centro, con un gran éxito de audiencia, que posteriormente extendió a TikTok.

Reconocimientos a nivel mundial

Entre otros reconocimientos, consiguió para la institución de los Webby Awards de la International Academy of Digital Arts & Sciences, galardón que celebra la excelencia en internet y en 2022 fue seleccionado en la lista de top 50 Museum Influencers de la revista internacional Blooloop. En el mismo año, el museo recibió el premio ForYouFest 2022 de TikTok en la categoría contenido educativo. Además, The New York Times recomienda la del Prado cómo una de las cinco cuentas de arte a seguir.

La conferencia podrá seguirse de forma presencial en el auditorio Neira Vilas de la Biblioteca de Galicia, de 18,00 a 19,30 h., y también será retransmitida en streaming en el canal de Youtube de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional.

Calendario del ciclo

La segunda edición del Ciclo de Cultura Científica de la Xunta, bajo el lema Tecnología con sentidiño, va llegando a su final, tras las conferencias de Héctor Ruíz Martin, Espido Freire, José César Perales y Juanjo Montiel.

El 4 de junio será el turno de Francisco Bellas Bouza, investigador y especialista en inteligencia artificial del Centro de Investigación en TIC de la Universidade da Coruña, quien abordará el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad con Educación en la era de la inteligencia artificial: vayamos a modo.

La última conferencia se desarrollará el 11 de junio, de la mano de Luis Sánchez Santos, profesional sanitario del Sergas. Acercará una visión desde la pediatría y las Ciencias de la salud con el relatorio Cruzando salud infanto-juvenil y tecnología.

El ciclo está dirigido al público en general, comunidad educativa y a los docentes. El profesorado asistente al ciclo completo recibirá un certificado de 12 horas de formación del profesorado. Con las charlas se configurará un libro, con un artículo específico para cada una de ellas.