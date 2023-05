El secretario xeral para o Deporte asiste al control Xunta de Galicia del módulo cubierto de atletismo del IFEVI en el que participaron 200 atletas

El secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, asistió en la mañana de hoy al control de atletismo Xunta de Galicia organizado por la Federación Galega de Atletismo celebrado en el módulo cubierto de atletismo del Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), inaugurado el pasado 20 de febrero.

Este control, que contó con alrededor de 200 participantes, estuvo dirigido a atletas de todas las categorías desde sub-10 hasta los absolutos con marcas ya homologadas y válidas para el ranking nacional.

Este control tiene lugar tan sólo dos semanas después de la primera prueba oficial celebrada en el IFEVI cuando se llevó a cabo el control para los atletas sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16