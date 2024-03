El Sergas publica la apertura del plazo para elección de destino de 174 puestos de difícil cobertura en hospitales comarcales y salud mental

En el día de hoy, se publica en el Diario Oficial de Galicia la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud por la que se hace público la baremación definitiva y la relación de aspirantes definitivamente seleccionados y seleccionadas las en el proceso selectivo, por el sistema de concurso, proceso que fue convocado por la Resolución de 11 de mayo de 2023, para el ingreso en la categoría de facultativo o facultativa especialista de área en las especialidades de alergología, análisis clínicos, anatomía patológica, anestesiología y reanimación, aparato digestivo, cardiología, cirugía ortopédica y traumatología, cirugía general y del aparato digestivo, dermatología médico-quirúrgica y venereología, endocrinología y nutrición, farmacia hospitalaria, hematología y hemoterapia, medicina física y rehabilitación, medicina interna, microbiología y parasitología, nefrología, neurología, obstetricia y ginecología, oftalmología, otorrinolaringología, radiodiagnóstico, reumatología, urología, psiquiatría y psicología clínica.

La resolución de la convocatoria de este proceso se realizó en ejecución de la Ley 2/2022, de 6 de octubre , de medidas extraordinarias dirigidas a impulsar la provisión de puestos de difícil cobertura de determinado personal estatutario y para llevar a cabo las acciones previstas en el Plan de salud de Galicia.

Con la resolución que hoy se publica, iniciara el plazo para la elección de los 174 destinos ofertados, de estos 93 corresponden a plazas ofertadas para facultativos y facultativas especialistas de área para cubrir puestos de difícil cobertura en hospitales comarcales y 81 la plazas de salud mental, 44 de Psiquiatras y 37 de Psicólogos.

Las 93 plazas ofertadas para facultativos y facultativas especialistas de área son para cubrir el déficit de personal en el Hospital Público de Cee, Hospital Público de Barbanza, Hospital Público de la Mariña, Hospital Público de Monforte, Hospital público del Barco de Valdeorras, Hospital público de Verín y en el Hospital público del Salnés.

En las especialidades de salud mental, psiquiatría y psicología, se ofertaron 81 plazas, de las cuales 16 serían en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (10 de Psiquiatría y 6 Psicología), 8 en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (3 de Psiquiatría y 5 de Psicología), 14 en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (8 de Psiquiatría y 6 de Psicología), 8 en el Complejo Hospitalario Universitario de Lugo (4 de Psiquiatría y 4 de Psicología), 1 Psiquiatra en el Hospital Público de A Mariña y otro en el Hospital Público de Monforte, 5 en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (1 de Psiquiatría y 4 de Psicología) 19 en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (11 de Psiquiatría y 8 de Psicología) y 9 en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (5 de Psiquiatría y 4 de Psicología).

Con el objetivo de conseguir la máxima agilidad en la incorporación de los y de las profesionales de las distintas especialidades, todas las personas participantes en el proceso selectivo, aunque no resulten seleccionados, pueden elegir telemáticamente los destinos ofertados, en previsión de que alguna persona seleccionada no presente a documentación requerida, no acredite cumplir los requisitos exigidos, o no elija destino.

Documentación a presentar

Las personas aspirantes seleccionadas deberán presentar la documentación relacionada en la resolución en el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente su publicación: declaración de no haber sido separado o separada del servicio mediante expediente disciplinario de cualquier servicio de salud o Administración pública, certificado médico, certificación del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres humanos de no haber sido condenado o condenada por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual y la declaración jurada de no tener la condición de personal estatutario hizo en la misma especialidad a que opta. Las personas aspirantes del turno de discapacitados, de ser el caso, deberán presentar además la documentación que acredite que siguen manteniendo esta condición.

Con el objeto de facilitar su presentación, se pondrá a disposición de los y de las aspirantes, en la página web del Servicio Gallego de Salud en el apartado de empleo público, los modelos de declaración y de autorización de consulta de datos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres humanos.

Plazo para la elección de destino

Los y las aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, comprendido entre el 21 de marzo y el 4 de abril para seleccionar los destinos ofertados por orden de prelación y presentar la documentación requerida en el proceso.

Procedimiento

La elección de destino se realizará a través del sistema de información Fides/expedient-y, conforme las bases de procedimiento publicadas en el Diario Oficial de Galicia de 5 de junio de 2020. La aplicación informática hará visibles todas y cada una de las plazas que se ofertan en la respectiva categoría y facilitará información a la persona aspirante de la posición y orden de prelación que ocupa en el proceso, a efectos de elección de destino, según el turno de participación y puntuación conseguida en él. La selección de destinos se efectuará por orden de preferencia y requerirá la firma electrónica y presentación por registro electrónico.

Finalizado el plazo para la selección de destinos, el sistema de información efectuará la adjudicación automática, en función del turno y orden de prelación conseguida por cada aspirante en el proceso y atendiendo a la orden de preferencia en la selección de destinos efectuada por este.

Este procedimiento telemático redunda en una mayor agilidad y simplificación de los procesos selectivos y supone un avance en el derecho de los y de las ciudadanas de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Se asegura la continuidad asistencial y el normal funcionamiento de los centros sanitarios y evita el desplazamiento de las personas aspirantes a la sede del órgano convocante como acontecía con la modalidad presencial.

Las personas aspirantes seleccionadas pueden dirigir todas las dudas y consultas relacionadas con el procedimiento de elección de destinos a la dirección de correo electrónico: oposicions@sergas.es. Estas consultas no tendrán la consideración de reclamaciones ni recursos.