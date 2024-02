El Sergas publica los aspirantes seleccionados en el concurso de méritos en las categorías de personal de servicios generales y técnico en cuidados auxiliares de enfermería

El Diario Oficial de Galicia publica, en su edición de hoy, una Resolución de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde, por la que se hace público el acuerdo del tribunal que juzga el proceso selectivo de estabilización, por el sistema de concurso de méritos, para el ingreso en las categorías de personal de servicios generales y técnico en cuidados auxiliares de enfermería, relativo a la baremación definitiva y a la publicación de los aspirantes definitivamente seleccionados. Son un total de 17 personas aspirantes seleccionadas en la categoría de personal de servicios generales y 277 en la categoría de técnico en cuidados auxiliares de enfermería.

Se ofertan, mediante el sistema de concurso de méritos 17 plazas para la categoría de personal de servicios generales, de las cuales 15 corresponden al turno de acceso libre y 2 a de discapacidad general y 277 plazas para la categoría de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, de las cuales 254 corresponden al turno de acceso libre y 23 a la de discapacidad general. Se incluye en dicho anexo la puntuación desglosada en los distintos apartados del baremo y los datos numéricos utilizados en los criterios de desempate.

Estas 294 plazas se añaden a las 985 plazas ofertadas mediante el sistema de concurso-oposición para estas dos categorías de personal estatutario, correspondiendo 196 a la categoría de personal de servicios generales y 789 a la categoría de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, que realizaron el examen de la fase de oposición en el pasado mes de noviembre, y de las cuales ya se publicaron las puntuaciones provisionales de la fase de oposición.

El 93,2 % de las personas participantes en este proceso selectivo son mujeres.

La lista con la puntuación definitiva de la fase de concurso se encuentra publicada, por orden de puntuación y turno de acceso, la disposición de los usuarios en la web del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es). Además, el resultado de la baremación definitiva puede ser consultado en el apartado de procesos en FIDES/expedient-e.

Con la publicación de esta resolución se abre el plazo de un mes,que finaliza el próximo 21 de marzo, para que los aspirantes seleccionados presenten la siguiente documentación: declaración de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario de cualquier servicio de salud o Administración pública, certificado médico, certificación del Registro Central de Delincuente Sexuales y de Trata de Seres humanos de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual y la declaración de no tener la condición de personal estatutario hizo de la categoría correspondiente.

Los aspirantes del turno de discapacitados, de ser el caso, deberán presentar además la documentación que acredite que siguen manteniendo esta condición.

Con el objeto de facilitar su presentación, se pondrá a disposición de los aspirantes, en la página web del Servizo Galego de Saúde en el apartado de empleo público, los modelos de declaración y de autorización de consulta de datos en el Registro Central de Delincuente Sexuales y de Trata de Seres humanos.

Deberán presentar la documentación indicada, también los aspirantes de reserva que figuran en el anexo II de la resolución que hoy se publica, en previsión de que algunas de las personas aspirantes seleccionadas no puedan ser nombradas por no aportar la documentación requerida, dotando así de una mayor agilidad al proceso, al contar así ya con la documentación de los que podrían ser nuevos seleccionados, evitando tener que abrir un nuevo plazo que ampliaría el proceso en un mes mas.

Se habilitó una dirección de correo electrónico donde los aspirantes pueden dirigir dudas o consultas: oposicions@sergas.es. Estas consultas no tendrán la consideración de reclamaciones ni recursos.