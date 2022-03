El sistema Xide creado por la Xunta para atención primaria recibe una alta valoración por los pacientes, que aceptan más del 90% de las propuestas de cita

La directora general de Planificación y Reforma Sanitaria de la Consellería de Sanidad, Estrella López-Pardo, visitó, esta mañana, el centro de salud de Acea de Ama, en Culleredo, para presentar los resultados del sistema XIDE –de gestión integrada de la demanda en equipo-; una iniciativa piloto puesta en marcha, el pasado mes de noviembre, con el objetivo de agilizar la citación y ofrecer consultas más resolutivas.

Incidió en que, tras estos tres primeros meses en funcionamiento, los resultados de la fase de pilotaje están siendo positivos, ya que el sistema está contribuyendo a reducir la sobrecarga en las agendas de los profesionales, principalmente la de los médicos de familia, y a optimizar la distribución de su trabajo.

Acompañada por el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde Remeseiro, López-Pardo recordó que esta solución innovadora se empezó a desarrollar en dos servicios de atención primaria de nuestra Comunidad: en este de Culleredo –constituido por las unidades de atención de Acea de Ama, O Portádego y Tarrío- y en el centro de salud de Islas Canarias, de Lugo. “Un modelo organizativo propio del Sergas y pionero en todo el Sistema Nacional de Salud”, remarcó a López-Pardo, quien recordó que el Ministerio de Sanidad viene de incluir el XIDE en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria, aprobado en el seno del Consejo Interterritorial, recientemente.

Un sistema con una alta valoración

La valoración del nuevo sistema por parte de los pacientes es alta: la propuesta de citación fue aceptada en el 92% de los casos. Y es que, tal y como dijo López-Pardo, el XIDE garantiza una asistencia más directa y accesible, así como una mayor rapidez en la resolución, al evitarse citaciones intermedias. Y, desde el punto de vista de los profesionales, está facilitando el trabajo en equipo, que sea más resolutivo y dedicar más tiempo a la actividad programada.

Así, la Xunta de Galicia prevé extender, a lo largo de este año, el XIDE al 90% de los servicios de atención primaria, empezando por aquellos que ya cuenten con su plan de salud local aprobado.

Desde el comienzo de la experiencia, el sistema XIDE lleva registradas más de 21.500 citas e identificados más de 500 motivos de consulta. La mayoría de ellos para solicitar extracción de sangre para analíticas y, posteriormente, sus resultados; el control del Sintrom, la renovación de recetas o la gestión de una baja laboral.

Según explicó la directora general, antes de la instalación del sistema, la asignación de la cita se realizaba por orden de entrada y sin tener en cuenta el motivo de la misma, lo que provocaba que casi la totalidad de las peticiones se dirigieran al médico de familia. Ahora, gracias al XIDE, se detectó que alrededor del 50% de las consultas no programadas que entran cada día en un centro de salud no requieren necesariamente la intervención de un médico, que cerca del 30% pueden ser atendidas de manera directa por el personal de enfermería y que más de la mitad de las demandas que entran sin previo aviso por la puerta del centro no necesitan una respuesta inmediata o en el día, por lo que pueden ser programadas.

La Consellería de Sanidad continúa ampliando las funciones en este proceso de pilotaje. Así, el pasado lunes, se ponía en marcha el XIDE dirigido a la población pediátrica y, el próximo mes, se empezará la implantación de las nuevas agendas de trabajo para el personal de la función administrativa de este ámbito asistencial.

Galicia avanza en un nuevo modelo de atención primaria

En el marco del nuevo modelo de atención primaria de Galicia, el XIDE se suma a otras acciones de mejora organizativa para aumentar la capacidad resolutiva de este ámbito como la implantación del CRM100, la renovación de tratamiento crónicos por los farmacéuticos, la creación de la nueva categoría de facultativos especialistas o la aprobación de los primeros catorce planes de salud local.

En este punto, López-Pardo destacó, también, el compromiso del Gobierno gallego con la creación de nuevas plazas y con la incorporación de nueva equipación. Destacó que, en los últimos tres años, los servicios de atención primaria del área sanitaria de Coruña y Cee sumaron 56 nuevos profesionales y 138 nuevos equipos –desfibriladores, electrocardiógrafos, holter de presión arterial, espirómetros y ecógrafos-. En concreto, en Culleredo se crearon dos nuevas plazas de medicina de familia y dos más de enfermería –una de ellas de especialista en pediatría-; y se adquirieron 5 nuevos equipos –un nuevo desfibrilador, dos nuevos eclectrocardiógrafos y dos nuevos holter-.