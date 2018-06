El SUP confía en el desbloqueo de la situación que viven las Unidades de Vixiancia en Edificios Xudiciais

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

A pesar de ingresar la Xunta de Galicia en el Tesoro Público, tal como establece el convenio, el monto correspondiente, la Dirección General de la Policía no abona sus nóminas, lo que representa un absoluto desprecio a unos funcionarios que superan los 60 años de edad y que finalizan su carrera profesional en este puesto de trabajo, tras muchos trienios de servicio y dedicación al servicio público. Sin duda, esta no es la mejor forma de reconocerles su labor.

Además de esta grave incidencia, temenos que denunciar la falta de previsión a la hora de convocar las vacantes que existen en las UVEX. El Catálogo de Puestos de Trabajo, contempla un total de 81 efectivos, contando, a día de hoy con un déficit del 44%, cuando la media en la Jefatura Superior de Policía de Galicia es del 22%.

Algunas sedes judiciales han tenido que limitar la vigilancia y otras contratar seguridad privada, con el consiguiente gasto extra que supone este hecho.

Desde el Sindicato Unificado de Policía, llevan advirtiendo internamente esta situación desde hace muchos meses, urgiendo la convocatoria de las plazas, demandando la modificación del convenio para que no se queden vacantes sin cubrir al no existir peticionarios que cumplan los requisitos exigidos o que se cumpla la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y más recientemente, con la solicitud de convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del Convenio -escritos del SUP, de fecha 19 de abril y 22 de mayo- para la resolución de la incidencia económica. Esta reunión tendrá lugar el día de mañana, entre los responsables del Ministerio del Interior y de la Xunta de Galicia.

SUP Galicia confia en que de una vez por todas, se solucione esta problemática y se convoquen las vacantes para garantizar los servicios mínimos.