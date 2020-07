El Tribunal Supremo establece que los trabajadores con contratación temporal irregular en sociedades mercantiles estatales deben ser declarados personal indefinido no fijo

Dos sentencias del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo del 17 y 18 de junio han unificado doctrina en cuanto a las consecuencias de la apreciaci贸n de fraude de ley o abuso de la contrataci贸n temporal en las sociedades mercantiles estatales, de modo que los trabajadores de estas empresas afectados se consideran indefinidos no fijos y no trabajadores fijos de plantilla como en algunas resoluciones hab铆a llegado a considerar la Sala.

La figura del personal indefinido no fijo, de creaci贸n jurisprudencial, se origin贸 en el marco de la contrataci贸n laboral irregular de las administraciones p煤blicas, de modo que los empleados il铆citamente contratados no son considerados empleados de plantilla, sino contratados por tiempo indefinido, hasta que se proceda a la regular cobertura de la plaza, al estimar que el acceso a la funci贸n p煤blica y a la plena estabilidad en el empleo p煤blico en propiedad debe sujetarse a convocatorias regidas por principios de m茅rito y capacidad.

A partir de ah铆 se hab铆a cuestionado si tal doctrina pod铆a aplicarse tambi茅n a las sociedades mercantiles estatales, es decir aqu茅llas en las que la actuaci贸n p煤blica en la actividad econ贸mica se realiza mediante sociedades regidas por el derecho mercantil.

De acuerdo con el criterio ahora expuesto por el Pleno de la Sala, aunque con voto particular de un magistrado, las sociedades mercantiles estatales, cuando se constate irregularidad en la contrataci贸n de un trabajador temporal, tendr谩n que reconocerle, en lugar de la condici贸n de personal fijo como en las empresas privadas, el mismo r茅gimen aplicable a los contratados en fraude de ley por organismos y administraciones p煤blicas, es decir, esos trabajadores se considerar谩n indefinidos no fijos y no empleados fijos de plantilla.