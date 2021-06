Elementos imprescindibles para iniciarse en el Yoga

El Yoga es una disciplina más que un deporte y no se trata solo de cultivar el cuerpo, sino que también debes cultivar tu mente y tu alma. Es por este motivo que, con la práctica habitual del yoga puedes lograr tomarte las cosas con más calma. Para esta práctica necesitarás algunos elementos imprescindibles para iniciarte, y así conseguir el éxito.

Puede que no sepas por donde comenzar antes de ir a tu primera clase de yoga, por este motivo, hoy te invito a que sigas leyendo este post. Aquí, encontrarás las mejores opciones que debes tener en consideración para que puedas conseguir un gran rendimiento.

Así que, si quieres iniciar tu camino el yoga con el pie derecho te invito a que sigas leyendo atentamente este post.

Lo que no puede faltar para tu primera clase de yoga

Te puedes encontrar con muchos elementos de yoga para principiantes, pero vamos a hablar de los básicos que no pueden faltar en tu kit. De esta forma, podrás conseguir tener todo lo que necesitarás para tu primera clase, y disfrutarás al máximo de todo lo que tiene esta disciplina para ofrecerte. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

#1 Mallas largas deportivas mujer Aurique

Marca Amazon - AURIQUE Mallas Largas de Deporte Mujer, Azul (Navy), 40, Label:M Diseño probado con propiedades que absorben la humedad para garantizar la sequedad y el confort mientras entrenas

El diseño a prueba de sentadillas garantiza que el tejido no se transparente al hacer ejercicio

Incluye una cinta reflectante que mejora la visibilidad cuando haces ejercicio al aire libre

La ropa para yoga juega un papel crucial, y es indispensable tener la máxima comodidad posible, por este motivo, unas buenas mallas serán algo básico. Estas mallas tienen un diseño muy cómodo para ofrecer el máximo confort durante cualquier entrenamiento, y absorben por completo la humedad para garantizar que tendrás la máxima sequedad.

Cuentan con un diseño a prueba de sentadillas, lo que hace que el tejido no se transparente mientras que haces ejercicio. Esto las convierte en una gran opción para practicar yoga, en especial porque podrás practicar todas las posturas de yoga sin ningún tipo de inconveniente. Está fabricada con un 83% de poliéster y un 17% de elastano. Además, incluye una cinta reflectante que mejorará la visibilidad al aire libre.

#2 Leggings deportivos capri con paneles para mujer Aurique

Amazon Brand - AURIQUE Leggings deportivos capri con paneles para mujer, Azul (Navy/white), 42, Label:L Con cintura elástica y cómoda para un ajuste seguro y ceñido

El diseño a prueba de sentadillas garantiza que el tejido no se transparente al hacer ejercicio

Diseño probado con propiedades que absorben la humedad para garantizar la sequedad y el confort mientras entrenas

Este es otro modelo de pantalón deportivo que debes tener en consideración, en especial porque cuenta con un ajuste muy cómodo para hacer ejercicio. Tiene una cintura elástica, que te permitirá tener una gran comodidad en cualquier deporte. También cuenta con un diseño a prueba de sentadillas, lo que garantizará que el tejido no se transparentará mientras que haces ejercicio.

Su composición de 83% poliéster y 17% de elastano, hace que sea un modelo realmente resistente y versátil para todas las situaciones. Su diseño con propiedades que absorben la humedad, permite garantizar que puedas tener sequedad y comodidad mientras que practicas cualquier deporte. Es un modelo que está disponible en múltiples colores lo que te permitirá elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades.

#3 Manduca Prolite Esterilla para yoga y pilates

Manduka - Prolite - Fitness/Yoga - Midnight Cojín de alta densidad con protección de articulaciones y soporte inigualable.

La superficie de celdas cerradas evita que el sudor se filtre en la alfombrilla.

Si vas a practicar yoga, debes tener presente que necesitarás una esterilla, y si buscas una de nivel profesional esta será la ideal para ti. Se trata de un cojín de alta densidad que tiene una gran protección para las articulaciones y que te ofrece un gran soporte. Su superficie de celdas cerradas evitará que el sudor se vaya a filtrar en el interior de la alfombrilla.

Esta cuenta con un diseño realmente óptimo, y que tendrá una gran durabilidad, lo que hace que sea ideal si vas a hacer el yoga parte de tu vida. Estas no se fabrican con PVC, lo que evita que compres alfombrillas que contaminan el ambiente. Todo gracias a que están fabricadas con OEKO-TEX, que es un material textil totalmente aprobado por la agencia de certificación de materiales de Europa.

#4 Joma Combi Camiseta deportiva de mujer maca corta

Joma Combi Woman M/C Camiseta Deportiva para Mujer de Manga Corta y Cuello Redondo, Rosa (Pink Fucsia) Combina un diseño de cuello redondo con manga corta

Con DRY MX, una tecnología capaz de controlar la humedad corporal

Esta fabricada en 100% poliéster

Mantiene la piel fresca y seca

Se trata de una camiseta que es ideal para que puedas practicar yoga con la máxima comodidad posible. Y que tiene un diseño de cuello redondo con manga corta. Esto te permitirá que puedas conseguir una gran comodidad a la hora de utilizarla, y tiene una tecnología llamada DRY MX, con la cual se puede controlar la humedad corporal fácilmente.

Está fabricada 100% en poliéster lo que la hace bastante cómoda y ligera para que puedas conseguir así una gran comodidad al usarla. Es ideal para las sesiones de yoga, en especial porque te mantendrá siempre con una sensación de frescura y comodidad mientras que te concentras en tus posiciones. La puedes encontrar en una gran variedad de colores, lo que hace que puedas elegir el que más se adapte a tus gustos.

#5 5BILLION FITNESS Toalla de Yoga en Microfibra

5BILLION Microfibra Toalla de Yoga - 183cm x 61cm - Hot Toalla de Yoga, Bikram Toalla de Yoga, Ashtanga Toalla de Yoga - Antideslizante, Absorbente - con Bolsa de Transporte Gratuita (Púrpura) ✮ NO DESLIZABLE Y ANCLAJE ✮ - La microfibra es mucho más resistente al deslizamiento que las toallas de poliéster y algodón competidor. Las esquinas de anclaje que es de 15cm x 15cm no promete ningún movimiento durante toda su sesión, sólo corregir y cubrir su estera de yoga como la cuarta imagen.

✮ AMPLIAR LA VIDA DE MAT Y REDUCIR EL RIESGO DE BACTERIAS ✮ - Lleve su propia toalla de yoga limpia, colóquela encima de la estera del estudio, y elimine sus preocupaciones sobre el sudor y los gérmenes en los que va a practicar. Desde casa que duele los hombros; Sólo toma tu toalla. Es ligero, fácil, personal, y cabe muy bien en su bolsa.

✮ SUPER ABSORBENTE Y LAVABLE A MÁQUINA ✮ - 61cm x 183cm, encaja perfectamente en mats.100% Microfiber Toalla es ligero y puede tener siete veces su peso de líquido. El material de primera calidad asegura un alto lavado y se seca muy rápidamente.

✮ BOLSA DE TRANSPORTE GRATIS ✮ - Esta toalla extra antideslizante extra larga, viene con una bolsa de malla transpirable higiénica para llevar, ideal para deportes y viajes. No hay necesidad de comprar una bolsa separada.

✮ GARANTÍA DE POR VIDA ✮ - Estamos totalmente de pie detrás de nuestros productos, si no satisfacción del 100%, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo. Nuestro equipo definitivamente solucionará su problema. Rebajas

Se trata de una toalla de yoga que no puede faltarle a ningún principiante, y que está fabricada en microfibra. Esto hace que sea más resistente al deslizamiento, y es ideal para corregir y cubrir tu estera de yoga de una forma óptima. Siempre tendrás que llevar tu propia toalla, para que puedas eliminar la preocupación por cualquier tipo de bacterias o del sudor cuando vas a un estudio de yoga.

Cuenta con una gran capacidad de absorción, y es ideal cuando no tienes una esterilla propia. El material es de primera calidad, se lava fácilmente y se puede secar muy rápidamente. Cuenta con una práctica bolsa de transporte que te permitirá llevarla a cualquier parte. Es ideal para cualquier tipo de deportes y viajes, haciendo que puedas conseguir una gran comodidad a la hora de usarlos.

#6 Estera de Yoga Reebok

Reebok Estera de Yoga Yoga mat reebok, gris con el logotipo de reebok

Formado a partir de una única pieza de foam para mantener una consistencia uniforme cuando se comprime

Dos ojales permiten un almacenamiento simple y rápido en el reebok mat rack

Ayuda a mejorar la flexibilidad, el tono muscular y la fuerza base

173 x 61 x 0.4 cm

Si estás buscando una esterilla barata para iniciar en el mundo del yoga y no tener que usar las del centro de yoga esta será una gran solución. Es una esterilla que está fabricada en foam, que permite mantener una consistencia uniforme cuando se comprime, lo que te permitirá conseguir así la máxima comodidad posible mientras que practicas yoga.

Esta cuenta con dos ojales que te permitirán guardarla de una forma mucho más cómoda y rápida para que sea cómoda de llevar a todas tus clases de yoga. Esta permite tener una gran comodidad mientras que practicas tu ejercicio, y así mejorar tu estado físico. Tiene una textura completamente antideslizante, lo que te dará una mayor tracción, logrando así tener unas posturas mucho más fuertes.

#7 Toesox Full Toe Bellarina Calcetines de Yoga

Toesox Full Toe Bellarina Calcetines de Yoga, Unisex Adulto, Negro, S La suela de agarre antideslizante patentada proporciona una colocación segura del pie

El diseño de perfil bajo se ajusta debajo del tobillo

La banda de arco proporciona una presión suave para levantar y soportar

HIGIÉNICO: la barrera entre el pie y el equipo protege los pies de suciedad y gérmenes no deseados

El diseño de medio dedo permite que los dedos de los pies toquen la superficie para una experiencia más descalza Rebajas

Para practicar yoga siempre será necesario contar con unos calcetines que se ajusten por completo a tus gustos. Estas tienen una suela de agarre antideslizante que te brindará una colocación segura del pie. Su diseño de perfil bajo se ajusta debajo del tobillo y así podrás conseguir una gran comodidad mientras que la utilizas.

Además, cuentan con una banda de arco que permitirá tener una presión suave para levantar y soportar el pie sin ningún tipo de problemas. Estas permiten proteger tus pies de suciedad, haciendo que puedas tener una mayor comodidad. Su diseño de dedo medio permitirá que los pies puedan tocar la superficie, lo que permitirá que tengas la máxima comodidad a la hora de usarlas.

¿Qué tener en cuenta antes de tu primera clase de yoga?

Antes de ir a tu primera clase de yoga, debes asegurarte de seguir algunos consejos que te resultarán prácticos para que puedas conseguir el éxito en la misma. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Lo mejor será que no comas nada en las 2 horas previas a la clase.

Siempre debes informar a tu profesor si tienes algún tipo de lesión.

Siempre debes asistir aseado a las clases , pero sin usar perfumes. Esto debido a que así se trabajará en profundidad la respiración, por lo que una atmósfera con perfumes será nociva.

, pero sin usar perfumes. Esto debido a que así se trabajará en profundidad la respiración, por lo que una atmósfera con perfumes será nociva. En la primera sesión es probable que puedas tomar una esterilla prestada del centro , aunque si tu idea es continuar siempre será mejor tener una propia. Esto será más higiénico.

, aunque si tu idea es continuar siempre será mejor tener una propia. Esto será más higiénico. Siempre debes llevar una toalla para el sudor .

. Dependiendo del estilo de yoga que practiques puede que necesites llevar agua o debas evitar consumir líquidos.

puede que necesites llevar agua o debas evitar consumir líquidos. Siempre debes llevar una ropa cómoda , y lo mejor será evitar los calcetines, aunque si es necesario podrías llevar unos calcetines cómodos.

, y lo mejor será evitar los calcetines, aunque si es necesario podrías llevar unos calcetines cómodos. En un principio no tendrás mucha flexibilidad, por lo cual debes tener paciencia y no desanimarte. Si trabajas con constancia, lograrás tener una gran experiencia y podrás mejorar en gran medida la flexibilidad de tu cuerpo.

¿Cómo se escoge la esterilla para yoga?

La elección de la esterilla es muy personal, y te debe brindar una gran comodidad, por ese motivo, debes asegurarte de elegir una que se adapte a ti. Puedes encontrar una gran variedad de opciones, pero debes tener en cuenta lo siguiente:

Una esterilla de 3 o 4mm de grosor será ideal si vas a hacer dos clases por semana o solo una. Por este motivo, una esterilla barata puede ser una gran solución.

o solo una. Por este motivo, una esterilla barata puede ser una gran solución. Sin embargo, para quienes deciden que el yoga sea parte de su día a día , se debe tener una esterilla de muy alta calidad. Por este motivo, se aconsejan las que tengan un grosor de 5 o 6mm.

, se debe tener una esterilla de muy alta calidad. Por este motivo, se aconsejan las que tengan un grosor de 5 o 6mm. Si vas a desplazar tu esterilla de forma periódica , puede que quieras una esterilla de viaje, que son ligeras y finas, aunque estas son poco aconsejables para el uso diario.

, puede que quieras una esterilla de viaje, que son ligeras y finas, aunque estas son poco aconsejables para el uso diario. También debes tener en cuenta que, si tu estilo de yoga es dinámico y sudoroso, lo mejor será optar por una esterilla que tenga un gran agarre. De lo contrario podrías terminar teniendo un accidente.

Cuidados prácticos para tu esterilla

Es importante tener en cuenta que la durabilidad de tu mat dependerá mucho de los cuidados que tengas. En un principio la mayoría son resbalosas, pero esto desaparecerá de una forma constante. Debes asegurarte de limpiarla de una forma correcta, puesto que no siempre podrás meterlas en la lavadora.

Las más económicas y delgadas, si se podrán lavar en máquina, pero debes tener en cuenta que estas se deterioran rápidamente. Si es una esterilla de mayor grosor y de buena calidad, lo ideal es limpiarla con un paño húmedo.

Puedes acompañar tu limpieza con un producto especial para limpiar esterillas, y debes asegurarte de elegir un producto adecuado para el tipo de esterilla que tienes. También puedes limpiarla con aceite esencial de árbol de té, y siempre después de limpiara debes dejarla secar al aire, pero evitando la luz solar directa para que no cause daños a la misma.

¿Cómo escoger tu ropa de yoga?

Para que puedas elegir de una forma correcta tu ropa de yoga, debes asegurarte de fijarte en unos puntos que serán básicos. Estos serán:

Transpirabilidad: siempre será importante que escojas tejidos que absorban bien la humedad, y que permitan mantener una temperatura corporal agradable mientras que practicas tu ejercicio.

siempre será importante que escojas tejidos que absorban bien la humedad, y que permitan mantener una temperatura corporal agradable mientras que practicas tu ejercicio. Movilidad: para practicar yoga siempre debes sentirte libre, por este motivo elegir ropa que no limite los movimientos será ideal. En la mayoría de los casos, las prendas elásticas serán siempre la mejor solución que podrás encontrar.

para practicar yoga siempre debes sentirte libre, por este motivo elegir ropa que no limite los movimientos será ideal. En la mayoría de los casos, las prendas elásticas serán siempre la mejor solución que podrás encontrar. Comodidad: será vital que tengas una gran comodidad y seguridad mientras que practicas yoga. Todo dependerá de tus gustos, porque para algunas personas será mejor llevar poca ropa, mientras que para otras personas puede ser mejor la ropa un poco más discreta.

Asegúrate de escoger una ropa que se ajuste por completo a tus gustos, y así podrás conseguir tener el máximo rendimiento posible en tu práctica de yoga.

¿Ya lo tienes claro?

Puede que en este punto ya tengas claro cuáles son los accesorios de yoga que vas a escoger si eres principiante entre los que te he mostrado. Pero, si no sabes dónde conseguir los precios más bajos del mercado, sin duda que comprar en Amazon será siempre la mejor solución para hacerlo.

Allí encontrarás todo lo que necesitarás para tus prácticas de yoga, y así podrás elegir todos los materiales que necesitarás. También podrás disfrutar del envío rápido hasta la puerta de tu casa, lo que te ahorrará el tiempo de ir a un establecimiento comercial. También es una gran solución si no sabes qué productos elegir, porque podrás ver las opiniones de otros usuarios para hacer una elección correcta de los que mejor vayan contigo.