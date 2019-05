Elena Muñoz acusa o candidato socialista de ter un “comportamento machista” tras catro anos de “desprezos” e por negarse agora a debater con ela

Así, Elena Muñoz criticou o “ ninguneo e menosprezo” que está a sufrir por parte do socialista, do que resaltou que leva “catro anos nun pedestal” cun “comportamento absolutamente machista”. “Crese que porque son unha muller non estou á altura de poder debater con el?”, cuestionouse.

