A presidenta e portavoz do PP de Vigo, Elena Muñoz, acompañada da deputada autonómica, Marían García, visitaron a Asociación de Amigos de Venezuela en Vigo para interesarse pola súa situación e coñecer as súas necesidades. Neste marco, Elena Muñoz trasladoulles todo o apoio do PP de Vigo ao presidente Guaidó e na súa loita pola liberdade e a democracia no seu país.