Elena Muñoz aposta polo túnel de Beiramar e a súa conexión con Bouzas como “infraestrutura imprescindible para o futuro de Vigo”

A candidata popular á Alcaldía, Elena Muñoz, apostou hoxe polo desenvolvemento do túnel de Beiramar e a súa conexión con Bouzas como unha das “infraestruturas imprescindibles” que debe acometer Vigo durante os próximos anos.

A candidata popular á Alcaldía, Elena Muñoz, apostou hoxe polo desenvolvemento do túnel de Beiramar e a súa conexión con Bouzas como unha das “infraestruturas imprescindibles” que debe acometer Vigo durante os próximos anos.

Esta actuación, expón, supoñería liberar de tráfico toda a contorna de Beiramar, o que permitiría a súa humanización, comezando pola zona do Auditorio Mar de Vigo. “Vigo é moitísimo máis. Levamos moito tempo dicíndoo, e hoxe reiterámolo. Para que Vigo avance hai que pensar en grande; e o túnel é pensar en grande”, profunda.

Esta actuación, expón, supoñería liberar de tráfico toda a contorna de Beiramar, o que permitiría a súa humanización, comezando pola zona do Auditorio Mar de Vigo. “Vigo é moitísimo máis. Levamos moito tempo dicíndoo, e hoxe reiterámolo. Para que Vigo avance hai que pensar en grande; e o túnel é pensar en grande”, profunda.

Así mesmo, e no transcurso dun paseo polo mercadillo de Bouzas, Elena Muñoz esixiu a rehabilitación inmediata do paseo da Villa, sinalando que “algúns levan 12 anos buscando escusas e responsables, pero a única realidade é que o paseo segue igual de esnaquizado”.

Así mesmo, e no transcurso dun paseo polo mercadillo de Bouzas, Elena Muñoz esixiu a rehabilitación inmediata do paseo da Villa, sinalando que “algúns levan 12 anos buscando escusas e responsables, pero a única realidade é que o paseo segue igual de esnaquizado”.

“Só durante este último mandato dixéronsenos todo tipo de cousas. Primeiro era o Porto o responsable; despois íao a arranxar o Concello; máis tarde era xa cousa de Costas… E aquí seguimos, co paseo valado e rebentado”, lamentou a cabeza de lista popular advertindo do risco de que suceda “outra desgraza”.

“Só durante este último mandato dixéronsenos todo tipo de cousas. Primeiro era o Porto o responsable; despois íao a arranxar o Concello; máis tarde era xa cousa de Costas… E aquí seguimos, co paseo valado e rebentado”, lamentou a cabeza de lista popular advertindo do risco de que suceda “outra desgraza”.

O abandono do rural