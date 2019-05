Elena Muñoz aposta por converter a Vigo nunha cidade referente na aplicación de medidas que “garantan o benestar animal”

A candidata popular Elena Muñoz visitou esta mañá a Praza da Miñoca onde defendeu a necesidade de apostar polo fomento do benestar animal en Vigo e “mellorar a convivencia, tendo en conta o incremento de mascotas na cidade”.

“Viñemos á Praza da Miñoca porque cremos que é un exemplo claro do que está a pasar nas zonas de convivencia entre as mascotas e os veciños”, sinalou, propoñendo, “como nos trasladan eles mesmos”, a delimitación da praza en 2 zonas que permitan a correcta convivencia entre mascotas e o resto de usuarios: “A zona de abaixo para un parque de cans onde poidan estar soltos e xogar.”

Neste marco, a popular anunciou a creación de ata 5 parques caninos na cidade, un deles agility “para que as mascotas poidan facer exercicio”, e desta forma dar resposta ás necesidades dos propietarios de mascotas que cada día son máis numerosos en Vigo.

A candidata popular tamén se comprometeu ao incremento das axudas para Asociacións e Protectoras de Animais de Vigo co fin de que poidan seguir realizando o seu traballo nunhas condicións óptimas. Ademais, fixo fincapé na necesidade de traballar en campañas divulgativas que “fomenten a adopción, a esterilización e o control das colonias” así como a creación de “un servizo específico que loite contra os malos tratos animais”.

