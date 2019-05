Elena Muñoz aposta por “un Vigo máis igualitario” que elimine a brecha existente entre o centro e as parroquias

A candidata popular á Alcaldía, Elena Muñoz, participou hoxe nun mitin en Bembrive xunto ao candidato á Pedanía, Eduardo Vila, no que detallou o programa do PP para as parroquias de Vigo. Un programa que, como explicou, aposta por “un Vigo máis igualitario” capaz de eliminar a brecha existente entre o centro e as parroquias.